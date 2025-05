Intelligenza Artificiale e Fisco: l'economista Ezio Stellato su Rai News 24 avverte sui rischi dell'“evasometro digitale”

Luca Rossignoli 12 maggio 2025 a

Nel corso della trasmissione condotta da Lorenzo Lo Basso su Rai News 24, l’economista e responsabile delle politiche fiscali dell’Istituto Friedman, Ezio Stellato, ha offerto una riflessione approfondita sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale nel contrasto all’evasione fiscale.

Stellato ha illustrato i contenuti dell’intesa tra Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza, che introduce algoritmi intelligenti per l’intercettazione dei dati dei contribuenti a rischio evasione. “L’evasione va contrastata con fermezza – ha spiegato – ma l’intelligenza artificiale non deve trasformarsi in un sistema di controllo pervasivo. Non possiamo permettere che uno strumento nato per migliorare l’efficienza fiscale finisca per minare la libertà e la privacy dei cittadini.”

L’economista ha quindi lanciato un monito sul cosiddetto “evasometro digitale”, sottolineando come, se non correttamente regolato, potrebbe spingere verso una deriva da “sportellino digitale” dove ogni cittadino è schedato in base a debiti e posizioni fiscali, senza distinguere tra dolo e difficoltà oggettiva. “Non ci si indebita sempre per colpa propria – ha aggiunto – spesso è lo stesso Stato a non onorare i pagamenti dovuti alle imprese.”

Nel corso della puntata si è discusso anche della pressione fiscale e delle disuguaglianze, con riferimento al fatto che il 40% della popolazione paga il 92% dell’IRPEF. Stellato ha evidenziato lo squilibrio tra lavoratori autonomi e dipendenti pubblici: “Chi ha l’imposta trattenuta in busta paga non può sottrarsi, ma chi ha una partita IVA è meno tutelato e più esposto a rischi.”

Infine, l’economista ha commentato l’effetto dei dazi internazionali e dell’inflazione sui prezzi delle materie prime, parlando di un aumento del 28% e della fragilità dei mercati. “Trump ha scosso i mercati – ha detto – ma la reazione delle borse e degli attori economici suggerisce che certi equilibri stanno cambiando.”

Ezio Stellato ha concluso il suo intervento ribadendo che “l’intelligenza artificiale deve restare uno strumento al servizio dell’uomo, non un sostituto del giudizio umano né un mezzo di oppressione. Serve rigore, ma anche equità.”