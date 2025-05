Confedilizia, due misure per rivitalizzare il commercio. Spaziani Testa: "Incontro fra domanda e offerta"

06 maggio 2025 a

a

a

“Di fronte a una desertificazione commerciale sempre più estesa, è incomprensibile come ancora non vengano varate due misure che contribuirebbero a contrastare con efficacia questa deriva. La prima è l’introduzione della cedolare secca sulle locazioni non abitative, prevista dalla riforma fiscale approvata dal Parlamento nell’agosto del 2023 ma non ancora attuata. La seconda è il superamento della legge 392 del 1978, che impone vincoli contrattuali che erano sbagliati quando furono pensati (mezzo secolo fa), ma che sono addirittura surreali nell’Italia del 2025". Lo ha dichiarato il presidente della Confedilizia, Giorgio Spaziani Testa, aprendo a Roma un convegno organizzato dalla Confederazione della proprietà immobiliare e dedicato ai temi della locazione e del condominio. Due interventi, quelli ricordati, che "favorirebbero l’incontro fra domanda e offerta di locali commerciali in affitto e, di conseguenza, sarebbero in grado di rianimare strade e piazze delle nostre città, sottraendole a declino economico, degrado e insicurezza”.