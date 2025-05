A Roma la conferenza stampa di presentazione della nuova edizione dello Starting Finance Investment Meeting 2025: il più grande evento italiano per giovani appassionati di economia e finanza

L'appuntamento è per lunedì 5 maggio, alle ore 16, presso la Sala Stampa della Camera dei Deputati, in via della Missione 4, Roma

05 maggio 2025 a

a

a

Promuovere il benessere finanziario, rendere i giovani più consapevoli e padroni delle proprie scelte e permettere loro di incontrare e dialogare con i principali protagonisti del mondo dell’economia italiana. È questo l’ambizioso ma concreto obiettivo di Starting Finance Investment Meeting (SFIM), che dopo il grande successo delle scorse edizioni torna a Roma giovedì 9 maggio, nella prestigiosa cornice del Palazzo dei Congressi.

Lo SFIM è un evento pensato dai giovani per i giovani, diventato in pochi anni un punto di riferimento nel panorama nazionale dell’educazione finanziaria. Promosso da Starting Finance, realtà leader in Italia nell’informazione economico-finanziaria under 35, lo Starting Finance Investment Meeting rappresenta una piattaforma di confronto, ispirazione e networking con alcuni dei più influenti attori del mondo della finanza, dell’impresa e delle istituzioni. Dopo il successo delle precedenti edizioni del 2024 su Roma e Milano, il 9 maggio sono previsti infatti oltre 3000 partecipanti a Roma. Per presentare l’edizione romana dello SFIM del 2025, con l’intero programma, i protagonisti dei panel e tutte le novità di quest’anno, è convocata una conferenza stampa per lunedì 5 maggio 2025, alle ore 16.00, presso la Sala Stampa della Camera dei Deputati (Via della Missione 4, Roma).

Dopo i saluti istituzionali dell’On. Andrea Tremaglia (Deputato della XIX legislatura), prenderanno la parola: Marco Scioli (Co-Founder ed Executive Chairman), Stefano Achermann (CEO di Be Shaping the Future), Andrea Busi (AD di Directa SIM), Leonardo Donato (Editore di Fortune Italia) e Gianluigi Guida (CEO di Binance Italy). A moderare l’incontro sarà invece Riccardo Carnevale, Partner & Head of Events di Starting Finance. La conferenza terminerà alle ore 17.00.

“Lo Starting Finance Investment Meeting è il più grande evento per giovani interessati e appassionati di economia e finanza in Italia – spiega Marco Scioli, Co-Founder ed Executive Chairman –. Porteremo intrattenimento e confronto su temi come innovazione, economia, educazione finanziaria, trading ed imprenditoria, con la possibilità di ascoltare e confrontarsi con relatori del calibro di Benedetto Vigna, Matteo Del Fante, Francesco Gattei, Carlo Cottarelli. Saranno presenti anche istituzioni come Consob e partner di valore internazionale come Be, Scalable, Eni, Binance e Directa”.

Starting Finance, fondata nel 2019 da Edoardo Di Lella e Marco Scioli, ha lanciato una vera e propria rivoluzione culturale nella divulgazione finanziaria rivolta ai giovani, costruendo una community di oltre 2 milioni di utenti sui social e una rete di 30 club universitari nei principali atenei italiani. Attraverso contenuti originali, percorsi formativi e collaborazioni con aziende, istituzioni e professionisti del settore, Starting Finance contribuisce a colmare il gap di conoscenze economiche in un Paese, come l’Italia, ancora agli ultimi posti per alfabetizzazione finanziaria secondo numerosi studi internazionali