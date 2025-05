RTL 102.5 con la campagna 2025 celebra 20 anni di "VERY NORMAL PEOPLE"

Francesco Fredella 05 maggio 2025 a

a

a

A vent'anni dal lancio di "Very Normal People", un concept vivo che continua a evolversi e a riaggiornarsi con il suo pubblico, RTL 102.5, la radio più ascoltata d'Italia, si prepara a lanciare la sua nuova campagna 2025.



Oggi, lunedì 5 maggio 2025, sarà una vera e propria giornata di festa in radio. Per la prima volta il celebre claim si trasforma dando vita a una versione inedita e celebrativa del jingle “Very Normal People”.



«Ancora una volta, sono le persone a essere al centro della nostra campagna di comunicazione – dichiara Marta Suraci, responsabile marketing e comunicazione di RTL 102.5 – che si sviluppa in modo complementare attraverso stampa, affissioni, radio, TV e social. Gli ascoltatori diventano i protagonisti, sostituendosi fisicamente nei visualalla parola "NORMAL". In radio, TV e social, siamo andati oltre: ogni persona può inserire il proprio nome al posto di "Normal", trasformando il jingle in “Very Stefy People”, “Very Luca People” e molti altri. Questa campagna vuole essere divertente, liberatoria, scanzonata e corale, rafforzando quel senso di appartenenza unico che lega la radio al suo pubblico. Un lavoro che, nella sua semplicità, vuole dare importanza ai tanti valori di cui, con grande orgoglio, continuiamo a farci portavoce. Sicuramente fonte di ispirazione è stato il Sanremo di quest’anno, che, ancora più di altre edizioni, ha sottolineato la forza comunicativa della normalità».



La campagna 2025, realizzata con la direzione creativa di Stefania Siani e Federico Pepe, eleva il pubblico a vero protagonista, mettendo letteralmente al centro i suoi ascoltatori. Ognuno di loro diventa la normalità e l’unicità da celebrare, in una campagna ironica, irriverente e coinvolgente, in cui tutti potranno immedesimarsi, declinata su affissioni, spot in radiovisione che catturano la spontaneità, e contenuti social e digital dedicati.



I ritratti di Camilla Bach – giovane fotografa, classe 1993, con un background che spazia dall’International Center of Photography di New York alla Goldsmiths University di Londra – e i video di Fabrizio Albertini – talentuoso regista dallo sguardo diretto e senza filtri – ci ricordano una cosa semplice: la bellezza sta nell’essere sé stessi. Oggi più che mai, nell’era dei social media, che spesso amplificano modelli di vita perfetti e irraggiungibili, questo messaggio si rivela ancora più attuale e necessario.