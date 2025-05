Casasco: "Concordo con Orsini, ma FI ha già presentato un piano industriale"

04 maggio 2025 a

a

a

“Con riferimento a quanto evidenziato oggi dal presidente di Confindustria Emanuele Orsini sulla necessità di un piano industriale, che peraltro manca da anni, è importante sottolineare che Forza Italia, dopo avere ascoltato le categorie produttive e il mondo del lavoro, ha già elaborato e presentato a Milano lo scorso gennaio un articolato “Piano industriale per l’Italia e per l’Europa”. Lo ha scritto in una nota Maurizio Casasco, deputato di Forza Italia e responsabile del dipartimento economia del partito. "Forza Italia, attraverso il proprio segretario nazionale Antonio Tajani ha poi consegnato il documento completo a tutti i partiti e il Partito Popolare Europeo lo ha fatto suo al Congresso di Valencia, votando la nostra risoluzione sulla competitività. Un documento strutturato, di analisi, che individua le priorità e propone soluzioni immediate e di medio termine per rafforzare le competitività e la produttività del nostro Paese e dell’Europa, stimolando gli investimenti in R&D e la capacità di fare innovazione", ha spiegato.

Tra le azioni proposte, "rafforzare e difendere i pilastri italiani del manifatturiero e del Made in Italy, dare priorità ai settori strategici per sicurezza, salute e sviluppo sociale del Paese, ridurre la burocrazia, i costi dell’energia, la dipendenza strategica nell’approvvigionamento delle materie prime da Cina e India; riformare la giustizia e il fisco, potenziare l’attrazione degli investimenti e dei capitali finanziari, sviluppare innovazione di prodotto con nuovi brevetti, scalando l’intelligenza artificiale e i dati digitali, potenziare la logistica e realizzare nuove opere ed infrastrutture, rafforzare l’export, come sta facendo il ministro degli Esteri Antonio Tajani. Forza Italia crede fortemente, come ha dimostrato, nel valore dell’industria e dell’impresa quale volano per la crescita e lo sviluppo economico e sociale del Paese”, ha aggiunto Casasco.