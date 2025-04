L'Oasi di Castel Romano festeggia un anno

28 aprile 2025 a

a

a

L’Oasi affiliata Wwf di Castel Romano festeggia un anno e oltre centomila visitatori, che nel pieno rispetto della natura apprezzano ogni giorno percorsi di trekking e passeggiate nel bosco mediterraneo, incontrando la piccola fauna delle zone umide e godendo dei profumi delle piante mellifere così preziose per le api e le farfalle. Si inaugura il 29 aprile una nuova area di visita nata dalla riqualificazione dell’area danneggiata dall’incendio del luglio 2023 e una playground naturale ampliata per i più piccoli, che potranno incontrare anche quattro impressionanti dinosauri a grandezza naturale.

Per celebrare questo traguardo, a fianco del centre manager di Castel Romano Designer Outlet Enrico Biancato, del Responsabile Conservazione Oasi WWF Francesco Marcone e del presidente del Municipio IX Titti Di Salvo, l’attore e comico romano Emiliano Luccisano ha offerto momenti di intrattenimento e riflessione sulla natura e la sostenibilità ambientale. “Il primo anniversario dell’Oasi WWF di Castel Romano rappresenta una tappa significativa di un percorso nato per restituire alla natura e alla comunità un’area rigenerata e accessibile a tutti – afferma Enrico Biancato, Centre Manager di Castel Romano Designer Outlet - In questi dodici mesi, oltre centomila visitatori hanno potuto scoprire la bellezza di questo luogo, immergendosi nella sua flora e fauna e avvicinandosi ai temi della sostenibilità. L'impegno dell'azienda continua con nuove iniziative, per rendere l’Oasi sempre più un punto di riferimento per la comunità locale nell’educazione ambientale e un’esperienza di connessione autentica con la natura”.

"Oggi festeggiamo il primo anniversario dell’Oasi Affiliata WWF di Castel Romano. Rinnoviamo i nostri complimenti per i risultati raggiunti, per aver contribuito a tutelare specie e habitat presenti nel sito, in linea con gli obiettivi della Strategia sulla Biodiversità per il 2030, e per aver raccontato la bellezza della natura a migliaia di persone che hanno potuto ammirare questo splendido patrimonio naturalistico", afferma Francesco Marcone, Responsabile Conservazione Oasi Wwf. "Siamo felici di festeggiare assieme a Castel Romano Designer Outlet questo primo compleanno di un intervento prezioso e concreto che sta portando benessere alla nostra comunità e a tutta la cittadinanza – ha commentato Titti Di Salvo Presidente del Municipio Roma IX – un esempio virtuoso di collaborazione tra Pubblico e Privato per il bene comune”.