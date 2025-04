Tecnologia, l'11 giugno a Milano torna il Metaverse Generation Summit 

Istituzioni e aziende a confronto sulle applicazioni pratiche delle Realtà Estesa

23 aprile 2025 a

a

a

Una giornata nel futuro per esplorare l’impatto concreto e strategico dell’innovazione nel mondo aziendale, attraverso la condivisione delle esperienze già applicate e delle nuove opportunità da cogliere. L’11 giugno torna in scena a Milano il Metaverse Generation Summit, il principale appuntamento italiano dedicato all’Extended Reality (XR) e alle tecnologie emergenti che stanno rivoluzionando il mondo del business, come Metaverso, Intelligenza Artificiale (AI), Realtà Aumentata, Virtual Reality e Mixed Reality.

Promosso da XMetaReal, azienda leader nella creazione di esperienze immersive e soluzioni innovative di Extended Reality, l’evento nasce dalla visione del CEO Vittorio Zingales, da sempre promotore di un approccio innovativo e volto alla trasformazione digitale.

Dopo il grande successo della scorsa edizione, che ha raccolto la partecipazione di oltre 1.000 tra CEO, innovatori e rappresentanti istituzionali, il Summit torna l’11 giugno con un format ancora più coinvolgente, confermandosi come punto di riferimento per tutte le realtà che vogliono guidare il cambiamento mantenendo sempre uno sguardo verso il futuro.

L’edizione 2025 si svolgerà in una location d’eccezione: il Teatro Alcione, ex Maison Versace, uno spazio iconico scelto per ospitare una giornata di ispirazione, innovazione e networking, con il coinvolgimento di speaker di alto rilievo, tra esperti e leader di settore, che condivideranno visioni strategiche, use case e approcci innovativi per integrare AI, XR e le altre tecnologie digitali nel cuore dei processi aziendali.

Prenderanno parte all’evento, tra gli altri, Roberta Lotti, Innovation Manager DSSI del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Lorenzo Gubian, Direttore Generale di ARIA S.p.A Lombardia, Lucio Lamberti, Professore di Marketing Analytics presso la School of Management del Politecnico di Milano, Stefania Battaglino, Head of Employer Branding, Education & Recruiting di Edison, Anna Piscitelli e Patrizia Picconi di Save the Children, oltre a diversi manager e HR di aziende di primo livello in Italia.

“Il Metaverse Generation Summit rappresenta un’occasione di confronto tra esperti, leader e decision maker per costruire insieme una visione condivisa della trasformazione digitale – dichiara Vittorio Zingales, CEO di XMetaReal – Il nostro obiettivo è di rendere questo evento un appuntamento di riferimento per le aziende italiane e un punto di incontro strategico per

costruire il futuro all’insegna dell’innovazione”.