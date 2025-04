Sudan, "gli aiuti umanitari vengono venduti mentre gli sfollati restano senza cibo". L'analisi dell'Istituto Friedman

18 aprile 2025 a

Gli aiuti umanitari vengono venduti nei mercati o distribuiti, mentre gli sfollati interni nei campi continuano a soffrire la fame: è questo il nuovo quadro, una dinamica dominate dai militari dal colpo di Stato del 2021, secondo le ultime indagini condotte dalle organizzazioni della società civile nel Paese. È quanto sostiene in un’analisi sulla situazione umanitaria in Sudan, Alessandro Ortombina, responsabile Politiche sociali dell’Istituto Friedman.

Gli aiuti internazionali al popolo sudanese vengono dirottati dalle autorità militari - si legge nella nota -. E con il calo dei finanziamenti esteri – conseguenza delle misure adottate dalla nuova amministrazione statunitense – la situazione alimentare si sta deteriorando, sullo sfondo di una lunga guerra civile tra i militari e le Forze di Supporto Rapido, giunta al suo terzo anno.

Questa realtà è stata confermata da un'indagine condotta da Human Terrain Solutions for Humanitarian Research in Sudan. Pubblicato la scorsa settimana, lo studio si concentra sullo stato orientale di al-Qadarif, un'area controllata dall'esercito, così come su altre aree del Sudan, e rivela una massiccia diversione di aiuti agli sfollati interni.

Lo stato di Al-Qadarif ospita centinaia di migliaia di sfollati in fuga da Khartoum e dagli stati di Al-Jazeera e Sennar. Secondo l'Organizzazione, un sondaggio condotto nel settembre 2024 con più di 400 persone provenienti da diverse comunità indica che la maggior parte degli intervistati non ha ricevuto l'assistenza necessaria. L'aiuto sarebbe riservato a beneficiari vicini al potere militare.

Dall'inizio del conflitto, l'esercito sudanese è stato regolarmente accusato di ostacolare la consegna degli aiuti, di usare il cibo come arma di guerra e di vendere donazioni umanitarie attraverso canali commerciali. Il 29 luglio 2024, il quotidiano britannico The Guardian ha pubblicato un rapporto che denuncia le aggressioni sessuali perpetrate dai soldati dell'esercito sudanese contro le donne a Omdurman, a ovest di Khartoum. Secondo il giornale, queste donne avrebbero avuto accesso al cibo solo in cambio di sesso forzato. Una ventina di testimonianze descrivono questa realtà, in particolare nella zona industriale della città, dove l'approvvigionamento di cibo è più accessibile. Una delle vittime ha detto di essere stata aggredita in un impianto di lavorazione della carne nel maggio 2024. Un'altra donna ha detto di essere stata torturata e bruciata dai soldati.

Di fronte a queste violazioni e alla vendita degli aiuti sui mercati, la situazione umanitaria si sta deteriorando. L'ONU stima che più di 30 milioni di persone all'interno del Sudan abbiano bisogno di assistenza umanitaria urgente, tra cui 16 milioni di bambini, in un contesto descritto come catastrofico.

L'indagine del settembre 2024 nello Stato di Al-Qadarif ha rilevato che la malattia è la principale preoccupazione dei residenti, ma l'accesso all'assistenza sanitaria rimane estremamente limitato a causa dei costi elevati e della mancanza di infrastrutture. Nonostante il migliore accesso umanitario rispetto ad altre parti del Sudan, solo un terzo della popolazione di Al-Qadarif ha ricevuto assistenza negli ultimi sei mesi. Più della metà dei partecipanti (55%) ha menzionato la difficoltà di accedervi. Un terzo (36%) cita la mancanza di risorse come l'ostacolo principale, mentre altri indicano la disinformazione, la distanza dai centri di distribuzione e la corruzione. Il 15% degli intervistati ritiene che la corruzione sia il principale ostacolo all'accesso agli aiuti. Una sfollata spiega: "Gli aiuti arrivano solo ai parenti di chi gestisce la distribuzione. Non è distribuito in modo equo.» Un altro sfollato ha detto: "La registrazione dei beneficiari avviene in segreto, mentre le liste pubbliche sono falsificate. La distribuzione si basa sul favoritismo. Quando chiediamo perché i nostri nomi sono scomparsi, ci viene detto che sono stati dimenticati o non convalidati. Nel frattempo, i parenti dei responsabili ricevono pacchetti, a volte anche con bonus".

Gli sfollati che vivono al di fuori dei centri di accoglienza, spesso ospitati dalle comunità locali, ricevono ancora meno assistenza. L'80% dei membri di queste comunità non ha ricevuto alcun servizio umanitario o assistenza negli ultimi sei mesi. E il 68% degli sfollati ospitati tra la popolazione ospitante si trova nella stessa situazione, secondo il rapporto. Una sfollata che vive ad Al-Qadarif dice: "Gli aiuti vanno solo alle persone che si trovano nelle scuole che sono state trasformate in rifugi. Coloro che vivono nei quartieri vengono ignorati". Descrive la sua sensazione di impotenza: "Appena sentiamo parlare di una distribuzione, andiamo perché siamo registrati. Ci siamo messi in fila, ma hanno chiamato i loro parenti e ci hanno detto che i nostri nomi erano stati cancellati. Partiamo a mani vuote".

Secondo un rapporto di Transparency International pubblicato lo scorso ottobre, il livello di corruzione a Port Sudan supera i 4,6 miliardi di dollari, compresi gli aiuti materiali e finanziari.

Un'inchiesta della CNN, pubblicata nel febbraio 2024, conferma che gli aiuti forniti da Paesi stranieri non raggiungono i beneficiari sudanesi. Queste risorse, una volta ricevute dal governo di Port Sudan, vengono rivendute sui mercati. Fatima Ahmed, 50 anni, una sfollata che vive nel quartiere di Deem Jaber a Port Sudan, ha detto alla CNN: "Sono andata all'ufficio della Commissione per gli aiuti umanitari diverse volte. Mi hanno indirizzato alle autorità locali, che mi hanno detto di tornare alla Commissione. E così via".