Il festival dell'Innovability Impatta Disrupt rilancia da Roma le prospettive di un Rinascimento Verde

Tre giorni per sbloccare il potenziale innovativo dell'Italia per lo sviluppo sostenibile. In due parole: Impatta Disrupt. Il festival italiano dell’Innovability, organizzato da Earth Day italia e dal Think Thank Impatta in collaborazione con Harmonic Innovation Group, dal 14 al 16 aprile ha animato la Casa del Cinema di Roma, con tanti ospiti istituzionali, del mondo della politica, della finanza, delle imprese, della ricerca. Tutti insieme per un confronto costruttivo, su quanto si sta facendo, ma soprattutto su quanto ancora c’è da fare per traguardare il Paese nella transizione ecologica e digitale e valorizzare la capacità di creare ed innovare che da sempre contraddistinguono l’Italia a livello globale.

Obiettivo promuovere un think thank permanente per ripensare il futuro del Paese, in un ragionamento che metta al centro l’interesse delle giovani generazioni. Significativa in questo senso la presenza in sala di molti studenti e associazioni giovanili, anche in collaborazione con l’università degli Studi di Roma "La Sapienza".

Soddisfatto il presidente di Earth Day Italia e del Think Tank Impatta Pierluigi Sassi, che ogni anno organizza nel nostro Paese le celebrazioni della Giornata Mondiale della Terra (22 aprile) e della Giornata Mondiale della Creatività e dell’Innovazione, non a caso istituita dalle Nazioni Unite alla vigilia dell’Earth Day: “Impatta Disrupt è stato un festival entusiasmante. Abbiamo potuto offrire una riflessione attenta ed autorevole sull’innovazione della quale il nostro paese é capace. Ma abbiamo anche potuto trasferire tutto questo ai giovani che hanno partecipato attivamente all’evento. Il potenziale che l’Italia ha di dare vita ad un Rinascimento Verde merita tutta la nostra attenzione e il Think Tank Impatta continuerà a lavorare perché questa nostra ricchezza venga valorizzata appieno”.

Il ricchissimo programma del festival è stato articolato in tre giornate che hanno affrontato sei tematiche chiave per lo sviluppo sostenibile: tecnologia, ambiente, sanità, agroalimentare, finanza e territori.

Tante le personalità che si sono alternate sul palco tra cui i Ministri Gilberto Pichetto Fratin – Ambiente e sicurezza energetica – Francesco Lollobrigida – Agricoltura, sovranità alimentare e foreste – dei sindaci Roberto Gualtieri - Roma Capitale – e Gaetano Manfredi – Napoli – accompagnati da quella del Cardinale Matteo Zuppi, presidente della Conferenza Episcopale Italiana.

Rilevante la partecipazione di figure di spicco delle più importanti istituzioni finanziarie tra le quali: Gelsomina Vigliotti, Vicepresidente Banca Europea per gli Investimenti; Lucia Albano, Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Economia e delle Finanze; Ferruccio Ferranti, presidente Mediocredito Centrale; Gabriele Fava e Valeria Vittimberga, rispettivamente presidente e direttore generale INPS; Andrea Montanino, Chief Economist e direttore strategie settoriali e impatto di CDP; Stefano Scalera, Amministratore Delegato Invimit SGR.

Importante inoltre la rappresentanza di organismi internazionali come la FAO – con il Vice Direttore Generale Maurizio Martina – e l’Unione per il Mediterraneo – con Grammenos Mastrojeni.

Presenti esponenti del mondo della società civile delle amministrazioni locali, e delle imprese. Tra i tanti ospiti Francesco Nazzaro, Capo di Gabinetto Città Metropolitana di Roma Capitale, Pierpaola D’Alessandro, Vice Direttore Generale Vicario di Roma Capitale; Giulia Tempesta, Presidente Commissione Bilancio Assemblea Capitolina; Rosanna Capone, Capo Dipartimento Ambiente di Città Metropolitana Roma Capitale; Tullio del Sette, Commissario ACI; Veronica Nicotra, Segretario Generale ANCI; Enrico Giovannini, Direttore Scientifico AsviS; Tiziano Treu, Ordinario di Diritto del Lavoro, già Ministro del Lavoro e dei Trasporti e Presidente CNEL; Mario Nobile; Direttore Generale AGID; Barbara Marinali, Presidente Gruppo Acea; Mario Cerulli di SIGEO; Sara Cozzone dell’Environmental Defense Fund; Pietro Grandinetti, Direttore Tecnico, Gruppo Ferraro; Renato Brunetti, Amministratore Delegato Unidata; Simone Barison, Founder CyberSA

In un dialogo costruttivo con il mondo della politica e dell’economia, fondamentale è stato il contributo della scienza cui il Festival ha dato voce grazie ai rappresentanti di alcune tra le più importanti realtà scientifiche del Paese tra cui: Rocco Bellantone, Presidente Istituto Superiore di Sanità; Stefano Laporta e Maria Siclari, Presidente e Direttore Generale ISPRA; Chiara Zaganelli, Direttore Generale CREA; Fabrizio Vecchi, Direttore Generale CIRA; Alessandro Coletta, Giorgio Licciardi e Silvia Mari dell’Agenzia Spaziale Italiana.

Sono partner dell'evento: Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Regione Lazio, Città metropolitana di Roma Capitale, INPS, ACI, Gruppo New Changer, Gruppo Ferraro, CIRA – Centro Italiano Ricerche Aerospaziali, ASI – Agenzia Spaziale Italiana, Environmental Defense Fund Europe, Acquaponic Design, CyberSA, Fondo Pensione Fon.Te, ANFIMA, Consorzio RICREA, Generali e la sua rete Cattolica, Ceo4Life.

Partner tecnici: Unidata, Exelentia, Saba.