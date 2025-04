Young Platform, crypto e non solo: pronti il conto di pagamento

Al via “The Box”, la campagna per abbattere i confini tra finanza tradizionale e DeFi

Torino, 16 aprile 2025 – Una piattaforma finanziaria completa, senza barriere tra il mondo crypto e la finanza tradizionale, in un ecosistema sicuro e accessibile per i risparmiatori: Young Platform annuncia, con la campagna “The Box”, le innovazioni volte a definire un nuovo paradigma finanziario, tra blockchain e strumenti di investimento consolidati: un conto di pagamento in valuta “fiat”, una carta di debito con cashback fino al 3,6%, Futures per operare con il margin trading, servizi per acquistare azioni, Etf, commodity e funzionalità DeFi come il Lend & Borrow per ottenere o offrire liquidità.

Fondata nel 2018 con la missione di democratizzare l'accesso al mercato delle criptovalute, Young Platform è oggi la scaleup leader in Italia per ventaglio di servizi crypto offerti e dimensioni della community, con 2,5 milioni di iscritti. Grazie ai contenuti dell'Academy e a un approccio duale “Base” e “Pro”, l’exchange permette a chiunque di gestire il proprio patrimonio con autonomia e consapevolezza, in un ambiente regolato dalle normative europee (regolamento MiCA - Markets in Crypto-Assets). Un impegno ancor più radicale nel panorama dell'educazione finanziaria in Italia, dove solo il 40% della popolazione italiana possiede competenze sufficienti, mentre il 12% si trova in condizioni di analfabetismo finanziario, secondo l’Osservatorio Edufin Index.

Ora, Young Platform si prepara ad affiancare alla tradizionale sezione “crypto” dell'app, utilizzata per acquistare, vendere, scambiare e custodire le proprie criptovalute, un conto di pagamento per bonifici e spese quotidiane in valuta “fiat”, appoggiando su un codice IBAN la carta di debito Young Platform con cashback fino al 3,6%. Il rimborso, stornato dalle spese di commissione dei pagamenti elettronici e quindi sottratto alle tradizionali logiche dei circuiti finanziari, verrà erogato all'utente attraverso il token proprietario Young. Il cashback diventerà così una vera e propria porta d'ingresso al mondo crypto per incentivare la consapevolezza finanziaria dei risparmiatori. L'utente avrà a disposizione una sezione dedicata ai risparmi, dove impostare obiettivi, frequenza e importi da riservare nel corso del tempo.

“Young Platform sarà una soluzione a 360° per gestire il proprio denaro, in primis per l’investitore in crypto, ma anche per chi cerca una soluzione innovativa sicura, trasparente e italiana, che rispetti tutte le normative europee – afferma Andrea Ferrero, CEO e co-fondatore di Young Platform -. La mission di Young Platform è trasformare l'educazione finanziaria in una porta d’ingresso, non in un ostacolo. Per questo, stiamo abbattendo le barriere tra mondo crypto e finanza tradizionale e “The Box” rappresenta un invito a ripensare il proprio rapporto con il denaro e gli investimenti, offrendo strumenti concreti per l'indipendenza finanziaria”.

The Box è un concorso a premi, regolato dal Ministero delle imprese e del Made in Italy, che incoraggia le persone a liberarsi dalle convenzioni che limitano la nostra percezione del denaro. Young Platform vuole rompere gli schemi, offrendo nuovi strumenti concreti per raggiungere l’indipendenza finanziaria. In palio ci sono prodotti Apple, Sony, GiftCard Amazon, Vola Gratis e la carta Young fosforescente, con cashback fino al 3,6%.

“Young Platform è qui per semplificare il sistema, ridisegnarlo e renderlo accessibile, intuitivo, aperto a tutti – conclude Ferrero -. Abbiamo creato un ecosistema in cui chiunque possa imparare, esplorare e crescere, offrendo gli strumenti per scegliere. Vogliamo trasformare la finanza in un motore di inclusione, una leva di empowerment rendendola accessibile, intuitiva e aperta a tutti”.