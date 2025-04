L'assessore Maselli visita Ikea: le buone pratiche della calma sensoriale

14 aprile 2025 a

a

a

L’Assessore all’Inclusione sociale e ai Servizi alla persona della Regione Lazio, Massimiliano Maselli ha incontrato i rappresentanti di IKEA Roma nel corso di una visita al punto vendita IKEA Roma Anagnina. L’incontro si è tenuto nell’ambito del progetto regionale dedicato alla promozione delle buone pratiche della calma sensoriale e del recente protocollo d’intesa tra la Regione Lazio e Federdistribuzione, associazione che rappresenta le imprese della Distribuzione Moderna alla quale IKEA Italia è associata. Il protocollo d’intesa mira a favorire l’accessibilità ai punti vendita del retail moderno da parte delle persone con disturbi dello spettro autistico e delle loro famiglie e a migliorare le condizioni di fruizione degli spazi commerciali, rendendoli più accoglienti e inclusivi.

Nel corso dell’incontro, IKEA Italia ha illustrato le azioni messe in campo, a partire dall’introduzione delle Quiet Hours (ore di quiete) all’interno di tutti i suoi punti vendita sul territorio nazionale, tra cui quello di Roma Anagnina. Durante questi momenti di calma sensoriale – attivi ogni mercoledì nelle tre ore che precedono la chiusura degli store - vengono adottati accorgimenti finalizzati a ridurre le sollecitazioni sonore per permettere a chi è particolarmente sensibile ai rumori e agli stimoli uditivi, come chi ha una neurodivergenza, di sperimentare un ambiente sereno. L’impegno dell’azienda nel promuovere ambienti più attenti e sensibili ai bisogni delle persone neurodivergenti, contribuendo così a costruire un’esperienza di shopping sempre più inclusiva, si concretizza anche nella creazione di una Stanza Relax in cui poter fare una pausa e ritrovare tranquillità e serenità in caso di situazioni di sovraccarico sensoriale. Le Stanze Relax sono infatti arredate appositamente per garantire una permanenza in tutta sicurezza grazie all’adozione di accorgimenti specifici e sono sempre accessibili a tutti i visitatori in qualsiasi momento. Nell’orario dedicato alle Quiet Hours, anche all’interno di queste stanze vengono eliminati gli annunci vocali e la musica.

Dopo una fase pilota che ha interessato gli store del Lazio e della Lombardia, l’iniziativa è stata estesa a tutti i negozi IKEA in Italia ed è stata realizzata proprio con il supporto delle ANGSA (Associazione Nazionale Genitori persone con Autismo) regionali del Lazio e della Lombardia, che grazie alla loro preziosa consulenza sul campo hanno reso possibile l’adozione delle misure necessarie all’implementazione del progetto.

“Oggi, grazie al protocollo d'intesa con la grande distribuzione approvato dalla Giunta Regionale del Lazio, celebriamo un'importante iniziativa da parte di Ikea, che ringrazio: la calma sensoriale. Ovvero garantire a tutte le famiglie che hanno una persona con lo spettro autistico di acquistare in un attività commerciale con tranquillità, eliminando, in un giorno programmato di ogni singola settimana, qualsiasi tipo di rumore o di suono che potrebbe infastidire la persona interessata”, ha dichiarato Massimiliano Maselli, Assessore all'Inclusione sociale e servizi alla persona della Regione Lazio.

“Da sempre IKEA è impegnata a creare una vita quotidiana migliore per la maggioranza delle persone, a partire da un rapporto virtuoso con i territori nei quali operiamo e con le comunità di cui facciamo parte. Per questo abbiamo deciso di contribuire agli impegni previsti dal Protocollo d’intesa, un’ulteriore testimonianza delle azioni che mettiamo in atto ogni giorno. Per noi di IKEA, i nostri negozi non devono essere semplici luoghi di acquisto, ma devono assumere un ruolo cruciale nella promozione dell'accessibilità e dell'inclusione” afferma Ivan Gardini, Responsabile di tutti i negozi dell'area romana.