Christopher Aleo firma l'accordo per la prima Free Economic Zone in Africa: eSwatini al centro della nuova delocalizzazione globale

Francesco Fredella 14 aprile 2025

a

a

Il Regno di eSwatini si conferma tra le economie più promettenti dell’Africa, anche grazie alla recente decisione degli Stati Uniti di escluderlo dall’introduzione dei nuovi dazi, scelta che testimonia la fiducia strategica verso il Paese. In questo contesto, arriva la firma di un accordo storico da parte di Christopher Aleo, uno degli imprenditori internazionali più premiati del momento, già protagonista all’ultima conferenza di Baku dedicata alla finanza globale.

Aleo ha ottenuto la concessione ufficiale da parte di Sua Maestà re Mswati III per l’utilizzo di una vasta area adiacente all’aeroporto internazionale di Manzini, dove nascerà la prima Free Economic Zone dell’intero continente africano direttamente gestita da un istituto bancario: la FZ Capital, società parte del gruppo iSwiss, da lui stesso amministrata.

Il progetto, tenuto riservato fino ad oggi, mira a diventare un modello di sviluppo per tutta l’Africa subsahariana. La nuova zona economica speciale offrirà incentivi e benefici fiscali mirati per imprese di consulenza, servizi online e attività industriali, con la possibilità di operare a livello globale mantenendo un conto europeo e sfruttando i pagamenti istantanei tramite il sistema SEPA.

"È un risultato importante per il nostro gruppo e per i cittadini dell’eSwatini", ha dichiarato Aleo. "Questa operazione non solo porterà migliaia di nuovi posti di lavoro, ma offrirà anche una grande opportunità alle aziende europee, e in particolare italiane, per diversificare e trasferire parte delle proprie attività in un contesto dinamico, sicuro e fiscalmente vantaggioso."

La FZ Capital fungerà da piattaforma per una nuova generazione di imprese globali, con il sostegno diretto del gruppo iSwiss. La iSwiss Bank ha infatti già presentato richiesta di licenza bancaria in eSwatini per fornire supporto finanziario alle imprese che sceglieranno di operare all’interno della zona, facilitando l’acquisto di impianti, macchinari e attrezzature.

Secondo Aleo, “possiamo definire eSwatini la nuova Svizzera d’Africa: un Paese stabile, sicuro come Dubai, con un ambiente ideale per fare impresa e con un sottosuolo ricchissimo di risorse naturali. Sarà un punto di riferimento per l’intero continente e una meta di interesse crescente anche per le imprese europee, soprattutto in un momento in cui la pressione fiscale nei Paesi occidentali si fa sempre più insostenibile.”

La nascita della Free Economic Zone rappresenta un passo decisivo nella strategia di sviluppo economico del Regno e consolida il ruolo di iSwiss come gruppo internazionale capace di anticipare i cambiamenti geopolitici e offrire soluzioni concrete per l’impresa moderna.

I lavori per la realizzazione della zona economica speciale prenderanno il via nei prossimi mesi, con un piano pluriennale supportato dalle autorità locali e da una visione a lungo termine che punta a fare di eSwatini un nuovo hub economico africano.