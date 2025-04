Harley-Davidson Euro Festival, tutto pronto per il weekend a Port Grimaud nel golfo di Saint Tropez

10 aprile 2025 a

A circa 30 giorni dall'inizio, cresce l'attesa per il ritorno dell’Harley-Davidson® Euro Festival che si terrà sulla splendida Costa Azzurra dall'8 all'11 maggio 2025. Questo iconico evento riunirà motociclisti e appassionati da tutta Europa per un weekend ricco di motociclette, musica e l'inconfondibile esperienza Harley-Davidson.

Il festival, che si svolgerà presso il Camping de la Plage, presenterà una scaletta di concerti dal vivo con la performance principale di Rag’n’Bone Man sabato sera. I rockers svedesi Royal Republic apriranno il festival giovedì con il loro suono energico, mentre Eagle-Eye Cherry porterà il suo mix caratteristico di rock e melodie soul venerdì.

Inoltre, i tre vincitori del Harley-Davidson Music Contest provenienti da Francia, Italia e Spagna si esibiranno venerdì, con concerti all'Harley Bar per tutto il weekend all’insegna della celebrazione del talento. Gli artisti vincitori, Franck & Damien (Francia), Atwood (Italia) e Stoned at Pompeii (Spagna), presenteranno nuovi suoni rock in uno dei più attesi eventi motociclistici d'Europa.

Non solo musica, ci saranno infatti oltre 70 vendors presenti sul posto, offrendo un’ampia selezione di merchandise e accessori Harley-Davidson. Saranno disponibili diverse opzioni di cibo e bevande, mentre il leggendario Harley Bar fungerà da vivace centro di intrattenimento e socializzazione durante il festival.

Un momento chiave dell'evento sarà l'Harley-Davidson Expo, dove i visitatori potranno dare un'occhiata esclusiva alla linea 2025, compresa la nuova gamma Cruiser, la Street Glide® Ultra, un modello completamente attrezzato per i viaggi a lungo raggio, e la Pan America® 1250 ST, la moto da avventura sportiva per eccellenza. I partecipanti avranno anche l'opportunità di provare in prima persona le nuove moto Harley-Davidson con i test ride lungo le strade panoramiche della Costa Azzurra. Sarà possibile provare anche i più recenti modelli elettrici Livewire®, rendendo questo festival non solo una celebrazione, ma un'opportunità per testare il futuro delle due ruote.

Il Custom Bike Show, che si terrà giovedì 8 maggio a Grimaud, celebrerà la creatività e l'artigianato, riunendo alcune delle più straordinarie e uniche customizzazioni Harley-Davidson d'Europa.

Appassionati e custom builder avranno la possibilità di mostrare il proprio lavoro in una competizione che incarna lo spirito di individualità e innovazione.

Uno dei momenti più iconici del festival sarà la parata da Grimaud a Saint-Tropez venerdì 9 maggio, dove migliaia di motociclisti Harley-Davidson percorreranno le strade in una spettacolare processione di passione, cromature e suoni.

Con l'inizio ufficiale della stagione motociclistica in Europa, l’Euro Festival offrirà un'esperienza Harley-Davidson indimenticabile. Con la splendida costa di Saint Tropez come sfondo, l'evento promette di offrire una combinazione perfetta di libertà, avventura e comunità.

Il conto alla rovescia è iniziato.