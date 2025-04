Premio Film Impresa, premio speciale a Luca Zingaretti

09 aprile 2025 a

a

a

Si è alzato ufficialmente il sipario sulla terza edizione di Premio Film Impresa, un’iniziativa ideata e realizzata da Unindustria, con il supporto di Confindustria, divenuto ormai un vero hub culturale e luogo d’incontro e di riferimento.



L’obiettivo del Premio, che quest'anno abbraccia come pilastri tematici il futuro, l’innovazione e l’intelligenza artificiale, è quello di valorizzare, esaltare e comunicare i valori dell’impresa e delle persone che vi lavorano attraverso i diversi linguaggi del cinema che sempre più spesso le aziende realizzano per raccontare la loro storia, il loro prodotto, il lavoro delle persone, il rapporto con il territorio.



"Siamo molto felici per la grande affluenza di pubblico e per una partenza davvero intensa e ricca di contenuti. La giornata è iniziata con UNI.verso PFI, un ciclo di incontri dedicato alla comunicazione d’impresa, che rappresenta il cuore del nostro progetto: valorizzare il modo in cui le aziende si raccontano; ed un interessante panel dedicato all'imprenditoria femminile” - ha dichiarato il Presidente di Premio Film Impresa Giampaolo Letta. “La terza edizione si è aperta ufficialmente con un interessante panel in cui le aziende partner hanno raccontato come stanno vivendo la trasformazione tecnologica, l’innovazione e l’intelligenza artificiale. Subito dopo c’è stata la consegna del Premio Speciale a Luca Zingaretti per il cortometraggio realizzato per Fondamentale – la Filiera delle Costruzioni, un progetto di comunicazione integrato che incarna perfettamente il DNA di Premio Film Impresa, a cui è seguita una bellissima conversazione anche con la co-fondatrice di Indigo Film Francesca Cima e la presidente di ANCE Federica Brancaccio. Abbiamo infine proiettato due film inediti, realizzati da due aziende del Lazio che, ispirandosi alla passata edizione di Premio Film Impresa, hanno scelto di raccontare la propria storia, i prodotti e il percorso di crescita che le ha portate a diventare realtà di rilievo internazionale; e ci è sembrato significativo presentarle al pubblico di questa edizione, mostrando come questo Premio possa davvero essere un motore per la narrazione d’impresa."



La terza edizione ha preso ufficialmente il via con l’evento di apertura del pomeriggio, ma il primo slot inaugurale è andato in scena già in mattinata con lo spazio UNI.verso PFI, un cantiere di incontro e networking B2B curato dal Team PFI in collaborazione con Prima Comunicazione e con la project leader Lidia Cudemo, presidente della Sezione Editoria, Informazione e Audiovisivo di Unindustria, dedicato alla centralità della narrazione d’impresa e all’incontro tra imprenditoria, istituzioni e mondo della comunicazione.

Il primo appuntamento, L’impresa di comunicare, introdotto dalla stessa Lidia Cudemo, ha visto la partecipazione della produttrice cinematografica Francesca Cima in un dialogo che ha posto al centro l’importanza della narrazione aziendale e la capacità delle aziende di raccontarsi in modo sempre più efficace adottando schemi di business e modelli altamente innovativi. L’incontro è stato moderato dal giornalista di Prima Comunicazione Lorenzo Menichini, che ha portato anche i saluti della direttrice responsabile Alessandra Ravetta.

A seguire spazio a Un caffè con…, un dinamico confronto animato da Lidia Cudemo e Oscar Ricci, presidente di Piccola Industria Area di Roma Unindustria, e dedicato a giovani imprenditori, startup, aziende partner e professionisti per condividere esperienze e opportunità, per conoscere e farsi conoscere, con l’intento di crescere insieme e favorire nuove idee e collaborazioni.

Parallelamente, è andato in scena anche Seminare il futuro, un momento dedicato all’orientamento e alla formazione, curato dalla Fondazione ITS Meccatronico del Lazio Academy, uno dei partner istituzionali di Premio Film Impresa.

Un altro momento clou ha riguardato lo spazio L’empowerment nell’imprenditoria femminile, a cui hanno partecipato Lidia Cudemo; Francesca Mariotti, componente CDA Almaviva; Valentina Picca Bianchi, presidente Comitato Impresa Donna; Virginia Gullotta, CEO & Co e Founder The Zest; Ottavia Semerari, fondatrice e amministratore dell’impresa sociale Variabile K, che ha beneficiato degli incentivi gestiti da Invitalia. Un incontro che ha messo al centro il tema dell’imprenditoria femminile attraverso il racconto di storie di successo e strategie che garantiscono una maggiore inclusione nel mondo lavorativo, sottolineandone la funzione di motore per la valorizzazione e lo sviluppo delle comunità e dei territori.



"L'Intelligenza artificiale può personalizzare l'esperienza di visione, ma il cuore delle storie resta umano. Gli algoritmi possono aiutare, ma non sostituire la creatività. Il vero rischio non è l'Intelligenza artificiale, che può invece aumentare la produttività, ridurre il lavoro ripetitivo e valorizzare l'ingegno umano. Il vero rischio è la mancanza di coraggio nel proporre contenuti nuovi, autentici, lontani dai soliti sequel" - ha dichiarato il Presidente di Unindustria Giuseppe Biazzo durante l'incontro Futuro, Innovazione e AI, evento di apertura della terza edizione del Premio Film Impresa. “Il Premio Film Impresa nasce con l'obiettivo di raccontare l'impresa italiana attraverso il linguaggio dell'audiovisivo. Oggi siamo alla terza edizione, e possiamo dire che questa intuizione ha trovato riscontro. Il Lazio non è solo la culla del cinema italiano, ma un vero e proprio motore economico e produttivo per l'intero comparto audiovisivo. Non a caso l'Audiovisivo è uno dei settori citati nel Piano Industriale del Lazio che abbiamo presentato con la Regione, perché rilanciare con forza l'importanza dell'industria avanzata ed i servizi ad altissimo valore aggiunto nei nostri territori, significa anche rafforzare la nostra leadership nell'Audiovisivo”.



Nel pomeriggio si è poi svolta una conferenza stampa a cui hanno partecipato il presidente di Premio Film Impresa Giampaolo Letta e il direttore artistico Mario Sesti, in un confronto che ha visto protagonisti l’attore e regista Luca Zingaretti, la co-fondatrice di Indigo Film Francesca Cima e la presidente di ANCE Federica Brancaccio.

Durante l’incontro sono stati anticipati in anteprima alcuni dettagli di Noi che veniamo da lontano, il cortometraggio diretto e interpretato dallo stesso Luca Zingaretti e prodotto da Indigo Film per Fondamentale – la Filiera delle Costruzioni, che è stato poi proposto al pubblico in un momento successivo, sottolineando come Premio Film Impresa abbia voluto fortemente valorizzare un progetto che racconta e valorizza le tante anime, professionalità e competenze del settore delle costruzioni, con l’intento di catturare l’interesse non solo degli addetti ai lavori ma anche di un pubblico più vasto e in particolare delle nuove generazioni.



"L'apertura di questa terza edizione, con operatori della comunicazione, rappresentanti di importanti aziende, produttori di cinema, conferma che Premio Film Impresa è diventato un appuntamento da non mancare nell'agenda dell'imprenditoria e dell'audiovisivo" - ha dichiarato il Direttore Artistico Mario Sesti.

Subito dopo la conferenza stampa si è tenuto l’evento Futuro, Innovazione e AI, che ha aperto ufficialmente la terza edizione di Premio Film Impresa.

All’incontro, introdotto da Giampaolo Letta e Mario Sesti, sono intervenuti anche il presidente di Unindustria Giuseppe Biazzo e il presidente di ANICA Alessandro Usai.

A seguire ha avuto luogo un panel moderato dal vicedirettore de Il Messaggero Alvaro Moretti, e che ha visto la partecipazione di Michele Svidercoschi, direttore Comunicazione, Marketing e Relazioni Istituzionali Gruppo Almaviva; Alvise Zanardi, direttore generale Il Messaggero; ‍Lavinia Bellioni, responsabile Affari Istituzionali Territoriali Edison; Luigi Gallo, responsabile Incentivi e Innovazione Invitalia; Francesco Egini, responsabile Relazioni Esterne e Rapporti Associativi Umana; ‍‍Roberto Fiorini, Regional Manager Centro Italia UniCredit.

Dopo le anticipazioni del pomeriggio, spazio poi all’attesissima proiezione speciale del cortometraggio Noi che veniamo da lontano, che ha aperto le porte a una conversazione sul rapporto tra audiovisivo e impresa, moderato da Giampaolo Letta e Mario Sesti, e che ha coinvolto nuovamente Federica Brancaccio, Francesca Cima e Luca Zingaretti, al quale è stato consegnato il Premio Speciale Film Impresa.



Il programma è proseguito con il talk Comunicare l’impresa. L’impresa di comunicare, durante il quale Mario Sesti ha dialogato con Lorenza Lei, responsabile Cinema e Audiovisivo della Regione Lazio, e Andrea Minuz, saggista e professore ordinario presso La Sapienza Università di Roma - docente di Storia del Cinema e Teoria e analisi della sceneggiatura, che nell’occasione ha anche introdotto la masterclass e presentato le quattro sceneggiature inedite.



In chiusura di giornata, il pubblico ha assistito alla proiezione di due inediti: Visione di Giulio Donato, prodotto da Jumping Flea per NETGROUP, alla quale sono seguiti gli interventi di Giuseppe Mocerino e Salvatore Gesuele, rispettivamente presidente e amministratore delegato di Netgroup, e quelli del regista Giulio Donato e del produttore Alessandro Lazzi in videocollegamento; e Tutto quello che avreste voluto sapere su un palloncino, che non avete mai osato scoppiare di Nicolò Donnantuoni, prodotto da Susy Film per Gemar, con gli interventi finali di Genesio Rocca, presidente Gemar Srl, il regista Nicolò Donnantuoni e il produttore Romano Pigliacelli.



La terza edizione ha ottenuto il patrocinio di Roma Capitale, Rai Teche, Archivio Nazionale Cinema d’Impresa CSC e la collaborazione di Confindustria, Regione Lazio, Invitalia, ANICA, UNA, Fondazione Cinema per Roma.

Premio Film Impresa è affiancato, tra gli altri, dai partner: Almaviva, Edison Next, Umana, UniCredit.

Sponsor tecnici sono Spencer & Lewis, D-Hub Studios, Ega, Tecnoconference Europe.

Media partner sono Il Messaggero, Prima Comunicazione e Adnkronos.



Domani, oltre ad altri interessanti talk di approfondimento, cominceranno anche le proiezioni delle opere in concorso che anche quest’anno rientrano nelle seguenti categorie: Area Narrativa a cura di UniCredit; Area Documentaria a cura di Umana; Area II&S: Innovation, Image & Sound a cura di Almaviva.

Per consultare il programma completo è sufficiente collegarsi al sito ufficiale di Premio Film Impresa al seguente link: https://www.filmimpresa.it/edizioni/2025/programma-pfi2025

Sempre sullo stesso sito è inoltre possibile seguire la diretta streaming di tutti gli eventi in programma, consultare l’elenco completo dei film in selezione ed effettuare la prenotazione agli eventi del 10 e 11 aprile.