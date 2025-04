Perché Saix è virale su Tik Tok? Ecco il motivo...

Francesco Fredella 08 aprile 2025 a

a

a

Saix, in questi ultimi mesi, è uno dei personaggi più cliccati e virali di sempre con milioni di interazioni sui social. Nel 2022 decide di adottare una strategia diversa per farsi notare. "Ho iniziato a pubblicare video in cui dicevo che “stendevo i buttafuori”, dice. Ovviamente non era vero, ma dietro questa provocazione c’era un’idea precisa: attirare attenzione e far parlare di me. "Sapevo che una dichiarazione così forte avrebbe suscitato polemiche e reazioni, e l’obiettivo era proprio quello. Come si dice, bene o male, l’importante è che se ne parli. Ho scelto di farmi “odiare” pur di entrare nelle discussioni e raggiungere un pubblico più ampio. È stata una mossa rischiosa, che però mi ha aiutato a crescere sui social, spingendo sempre più persone a scoprire il mio mondo e il mio personaggio", puntualizza.

Saix, capelli ricci e volto simpaticissimo, si aggiudica il primato tra gli influencer più virale di sempre. “Fin da piccolo ho sempre avuto un sogno: creare contenuti e condividere la mia visione con il mondo attraverso i video sui social", racconta. Questo desiderio ha iniziato a prendere forma nel 2018, quando ha pubblicato i primi video su YouTube, dedicati al gioco Fortnite. "All’inizio, era un semplice hobby, un modo per condividere le mie passioni e mettermi alla prova in un contesto che mi affascinava, ma con il tempo è diventato molto di più. Fare video mi ha permesso di esplorare me stesso, le mie idee e la mia creatività, spingendomi sempre oltre i miei limiti", spiega.

Il momento di svolta, però, arriva in una fase complicata della sua vita. "La palestra è stata la mia ancora di salvezza quando sono caduto in depressione, un periodo in cui mi sentivo completamente perso. Allenarmi mi ha permesso di ritrovare un equilibrio, trasformando non solo il mio corpo, ma anche la mia mente. È stata una rinascita sotto ogni aspetto, e proprio questo percorso di cambiamento mi ha spinto a condividere la mia storia. Volevo mostrare a tutti quanto fossi cambiato, non solo fisicamente, ma soprattutto dentro. La mia speranza era che la mia esperienza potesse ispirare anche gli altri, dimostrando che, anche nei momenti più bui, è possibile rialzarsi e ricostruirsi", racconta l'influencer.