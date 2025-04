Apre a Roma il primo hotel Orient Express al mondo

08 aprile 2025 a

Orient Express diventa hotel nel cuore della Capitale. "La Minerva" è il primo hotel Orient Express al mondo, ispirato al viaggio e con un design che richiama i lussuosi vagoni del leggendario treno. L'hotel di lusso, che segna un nuovo capitolo dell'ospitalità romana, si trova in piazza della Minerva 69, a un passo dal Pantheon e dai monumenti più importanti. Dispone di 93 camere, da 25 mq fino a 235 mq, incluse 36 suite, uniche sia per design che per dimensioni. Lo storico edificio che accoglie il lussuoso albergo è un palazzo seicentesco, sede dello vecchio hotel Minerva presente a Roma dal 1811. Qui un tempo passavano viaggiatori e artisti del calibro dello scrittore Stendhal, autore de "Le passeggiate romane", a cui è stata dedicata la Stendhal Suite, e di Herman Melville, celebre per Moby Dick, in cerca d'ispirazione. E' dal 1883 che Roma è una meta obbligatoria per i viaggiatori del celebre treno. Ed è proprio questa la missione del nuovo hotel di lusso: lasciare negli ospiti un'esperienza indimenticabile che si ispira al viaggio, tra passato e presente. Il nuovo hotel lo fa attraverso il design che richiama i leggendari vagoni dell'Orient Express: dalle camere da letto ai corridoi, dai tessuti al mobilio, tutto richiama l'età d'oro del viaggio. Il restauro e la nuova impronta estetica sono dell'architetto e artista Hugo Toro, che ha curato ogni dettaglio, come ad esempio il cielo di Roma dipinto a mano sopra ogni letto. Nell'elegante hall, La Minerva Bar, uno spazio incorniciato da colonne di marmo originali, che, sotto un lucernario, diventa un ambiente illuminato da luce naturale di giorno e un luogo intimo di sera.

Il nuovo hotel è stato inaugurato da Paolo Barletta, ceo di Arsenale Group, da Gilda Perez-Alvarado, ceo di Orient Express e da Nicola Bulgari di Annabel Holding, che hanno tagliato il nastro insieme al sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, e all'assessore Grandi Eventi, Turismo e Sport, Alessandro Onorato. "Con Orient Express La Minerva diamo forma a un nuovo concetto di hotellerie di alta gamma - ha detto Barletta - E' un progetto che unisce l'identità di un brand leggendario con la visione imprenditoriale di Arsenale: trasformare luoghi iconici in destinazioni d'eccellenza. Abbiamo scelto Roma perché rappresenta il punto di incontro ideale tra storia, cultura e ospitalità italiana".

Orient Express La Minerva ha cinque spazi per eventi: la Sala Olimpo di 165 mq, impreziosita da undici sculture in marmo di Rinaldo Rinaldi, allievo del Canova, che nel 1854 ha scolpito la statua della dea Minerva, dea della saggezza, delle arti e dell'ingegno; la Sala Rinaldi di 54 mq, ispirata agli interni dei vagoni d'epoca dell'Orient Express; la Sala Alfieri di 28 mq; la Sala Bernini di 26 mq e la Galleria di 75 mq, con soffitti che richiamano la grande cupola del Pantheon. Quanto alla ristorazione, <Orient Express La Minerva ospita diverse proposte gastronomiche. Da maggio sarà aperto al pubblico il ristorante Gigi Rigolatto, sulla terrazza, con un panorama a 360 , da dove si possono ammirare il Pantheon, il Vittoriano, la cupola di San Pietro e i tetti di Roma. E', invece, atteso per fine anno, Mimi Kakushi, un ristorante pluripremiato con una cucina fusion e una combinazione di sapori d'Oriente, rivisitati da tocchi occidentali. "L'apertura di Orient Express La Minerva rappresenta un momento significativo nel nostro viaggio. Roma, città dalla bellezza stratificata e dal carattere audace, è la tela ideale su cui ridisegnare l'eredità di Orient Express con nuova visione, un luogo dove i romani si ritrovano e i viaggiatori internazionali si incontrano", ha affermato Gilda Perez-Alvarado. "Dopo il treno de 'La Dolce Vita Orient Express', che ha iniziato il suo viaggio lo scorso 4 aprile e l'hotel Orient Express La Minerva, la prossima tappa è l'apertura dell'Orient Express Palazzo Donà Giovannelli a Venezia, a cui seguirà, nel 2026, l'Orient Express Corinthian, il primo dei due yacht a vela Orient Express, e infine il ritorno leggendario treno Orient Express all'estero.