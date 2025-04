La musica classica dell'Orchestra Calamani nei due concerti di Pasqua

07 aprile 2025 a

La musica classica torna protagonista in Umbria con i Concerti di Pasqua, frutto della collaborazione tra il Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto e l’Orchestra Filarmonica Vittorio Calamani. Un sodalizio artistico che si apre con due speciali appuntamenti: mercoledì 16 aprile, alle ore 20.30, al Teatro Caio Melisso di Spoleto e giovedì 17 aprile, alle ore 20.30, al Palazzo del Capitano del Popolo di Orvieto.

I concerti rientrano nell’accordo triennale siglato dall’Orchestra con il Teatro Lirico Sperimentale “A. Belli” di Spoleto, un’intesa destinata a rafforzare il panorama musicale e il legame tra due realtà artistiche d’eccellenza, impegnate a costruire insieme un percorso musicale capace di coinvolgere il pubblico e promuovere il patrimonio culturale della regione.

Fondata nel 2019, l’Orchestra Filarmonica Vittorio Calamani ha saputo imporsi negli anni come una delle realtà musicali più innovative e in crescita del panorama italiano attraverso un progetto e una visione chiara: promuovere la cultura musicale per mezzo di un modello giovane e dinamico, in grado di unire qualità e innovazione. Nato sotto la spinta dell’Associazione Festival della Piana del Cavaliere, a cui ormai partecipa ogni anno, il progetto orchestrale ha esordito per la prima volta nell’estate del 2019, guidata dal direttore d’Orchestra Hossein Pishkar.

Residente del Teatro Mancinelli di Orvieto l’ensemble, composto esclusivamente da giovani musicisti under 35, è riuscito a contraddistinguersi per qualità artistiche e per proposte musicali che guardano al futuro senza dimenticare la tradizione e un’attenzione alla contemporaneità che si riflette nelle collaborazioni con compositori d’oggi come Salvatore Sciarrino e Alessandro Solbiati, senza trascurare nuove voci come Daria Scia e Michele Sarti.

Una compagine professionale che si pone come riferimento culturale per l’intera regione e che nonostante la giovane età ha già calcato palchi prestigiosi, collaborando con festival e istituzioni culturali di primo piano non solo in Italia, ma anche all’estero.

È dell’aprile 2024 il prestigioso Premio Abbiati per la sezione ‘'Novità per l’Italia”, un tributo meritato grazie all’esecuzione di Neroli, concerto per violino e orchestra della compositrice svedese Lisa Streich, in prima esecuzione in Italia nel 2023 al Teatro Mancinelli.

A dirigere l’orchestra si sono alternati maestri di fama internazionale come Tito Ceccherini e Nicola Valentini, affiancati da solisti di assoluto rilievo, tra cui il violinista Giuseppe Gibboni e la talentuosa Carolin Widmann.