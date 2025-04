Ambiente, al via la Settimana Verde: 120 iniziative per salvare boschi e spiagge italiane

03 aprile 2025 a

“Proteggi oggi ciò che appartiene al domani. La Terra è nelle nostre mani”. È questo il motto della campagna 2025 della Settimana Verde di Ami (Ambiente Mare Italia). L’evento, in programma dal 4 al 15 aprile, prevede 120 iniziative in 15 regioni italiane, per sensibilizzare ed educare giovani e adulti alla sostenibilità, all’intervento e al monitoraggio dell’ambiente, senza dimenticare la conoscenza e la valorizzazione del territorio. Testimonial d’eccezione della Settimana Verde sarà ancora il Maestro Beppe Vessicchio, da sempre in prima linea sul tema del rispetto del nostro pianeta. La kermesse si svolge in concomitanza con la Festa Nazionale del Mare (11 aprile) e l’Earth Day Mondiale (22 aprile), giornate che grazie alla Settimana Verde puntano a coinvolgere migliaia di cittadini e ragazzi. La sfida per questa edizione è superare i numeri da record dello scorso anno: oltre 65mila i cittadini coinvolti, tra cui subacquei, diportisti, guide ambientali ed escursionistiche, insieme a 20mila studenti. Un “esercito” dell’ambiente in grado di salvaguardare 1000 km di costa e 120.000 mq di fondali marini con iniziative di clean up che hanno rimosso oltre 250 quintali di rifiuti. Numeri incoraggianti per un evento che quest’anno gode del patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, della Commissione europea, del Parlamento europeo, della Marina Militare e della Guardia Costiera.

“Da Crotone a Savona, da Nardò a Olbia, da Termoli alla Garzigliana, da Roma a Milano saranno tantissimi gli eventi della Settimana Verde di quest’anno. L’impegno di Ambiente Mare Italia, dei tanti suoi volontari e delle sue 60 delegazioni territoriali per la realizzazione di questa grande kermesse nazionale è ripagato ogni anno da risultati meravigliosi e sempre crescenti in termini di coinvolgimento di studenti e cittadini, di Istituzioni e Associazioni locali e nazionali e di concreta incidenza delle attività di intervento ambientale e monitoraggio ecosistemico. Il tema di quest’anno” – dichiara Alessandro Botti, Presidente nazionale di Ambiente Mare Italia - AMI – “richiama la necessità di un patto intergenerazionale, un tacito accordo tra padri e figli in difesa del Pianeta. Chi oggi opera, produce e consuma le risorse naturali deve tener conto del diritto di chi verrà dopo di noi di poterne fare un medesimo uso e di goderne nello stesso modo”.

“È il terzo anno che partecipo alla Settimana Verde. L’acqua è vita. Prima che sia troppo tardi bisogna porre rimedio e salvaguardare il pianeta. L’azione di Ami mi sta a cuore per lo spirito, l’incisività e la delicatezza che è fondamentale per sanare un tessuto che si è deteriorato. Si sta deteriorando il rapporto con l ambiente soprattutto dal punto di vista umano. Quindi un segnale di risanamento è fondamentale. Se musica può salvare il pianeta? Sì, attraverso l’arte abbiamo cercato di portare il nostro piccolo contributo per sensibilizzare anche le istituzioni riguardo l’argomento”.