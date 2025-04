ENEA Tech e Biomedical investe 5 milioni di euro in Newronika per rivoluzionare la stimolazione cerebrale profonda

03 aprile 2025 a

a

a

ENEA Tech e Biomedical ha annunciato un investimento di 5 milioni di euro in Newronika, azienda all’avanguardia nella tecnologia per la stimolazione cerebrale profonda. Questo finanziamento fa parte di un round da 13,6 milioni di euro, guidato dalla Fondazione e sostenuto dagli attuali investitori, tra cui Indaco Venture Partners SGR, Innogest SGR, Wille Finance, TNBT Capital e F3F.

L’investimento contribuirà a sostenere lo sviluppo e la futura commercializzazione della tecnologia DBS adattiva (Adaptive Deep Brain Stimulation) di Newronika, una soluzione innovativa progettata per offrire trattamenti personalizzati ai pazienti affetti dal morbo di Parkinson. L'obiettivo è migliorare il controllo dei sintomi della malattia e ridurre gli effetti indesiderati delle terapie esistenti.

Newronika ha già completato le fasi 1 e 2 degli studi clinici e si avvia verso la fase finale di sperimentazione. Il dispositivo sarà pronto per la commercializzazione in Europa entro la metà del 2025.

Maria Cristina Porta, Direttore Generale di ENEA Tech e Biomedical, ha sottolineato il valore strategico di questo investimento: «In Newronika e la sua piattaforma DBS adattiva, vediamo un potenziale straordinario. Il loro approccio si allinea perfettamente al nostro obiettivo di supportare tecnologie mediche all’avanguardia, creando valore e promuovendo l'innovazione all'interno dell'ecosistema del nostro Paese».

Anche Lorenzo Rossi, cofondatore e CEO di Newronika, ha espresso soddisfazione per il risultato raggiunto: «Siamo entusiasti del forte supporto ricevuto sia dai nuovi che dai vecchi investitori. Questo round Serie B conferma il nostro impegno a trasformare il modo in cui viene somministrata la stimolazione cerebrale profonda. Il nostro obiettivo è integrare perfettamente i dati neurali in tempo reale e il machine learning nei nostri sistemi DBS per creare terapie personalizzate che siano in grado di superare le capacità dei dispositivi esistenti sul mercato».

Con questa operazione, ENEA Tech e Biomedical conferma la sua missione di sostenere soluzioni tecnologiche innovative in ambito sanitario, contribuendo a migliorare la qualità della vita dei pazienti e promuovendo la crescita del settore biotech in Italia.