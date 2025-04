Rsu 2025, la Cisl di Roma e Rieti fa il pienone all'Ambra Jovinelli

Teatro preso d'assalto dai ‘mille' delegati Cisl di Roma e Rieti alle prossime elezioni per il rinnovo delle Rsu del 14, 15 e 16 aprile

ROMA - “Insieme per costruire il futuro della scuola. Sostieni e vota chi si impegna per te”. Questo lo slogan dell’incontro a cui hanno partecipato Michele Sorge, Segretario della Cisl Scuola di Roma, Enrico Coppotelli, reggente Ust Cisl di Roma e Rieti e concluso da Ivana Barbacci, segretaria nazionale del settore.

“Votare la Cisl vuol dire dare forza a un sindacato che contratta a tutti i livelli, da quello nazionale alle singole istituzioni scolastiche. Per noi il dialogo, il confronto e la contrattazione sono il primo strumento per un sindacato che guarda al futuro, quindi è importante avere un nostro rappresentante in ogni scuola” ha detto Michele Sorge.

BARBACCI (CISL): “DOBBIAMO ESSERE IL SINDACATO PIU’ RAPPRESENTATIVO DEL COMPARTO”

Per Ivana Barbacci “c’è una responsabilità collettiva da portare. I nostri rappresentanti non aizzano mai il conflitto, siamo promotori di pace, dialogo e soluzioni concrete. Dobbiamo essere il sindacato più rappresentativo del comparto, abbiamo più iscritti di tutto e non è un caso e abbiamo una grande responsabilità. Ci vogliamo impegnare- ha spiegato la Segretaria nazionale- per il dialogo, la partecipazione, la contrattazione. Questo è il nostro messaggio: non ci troverete sulle barricate per fini populistici, a urlare, a rivendicare senza dare alternative a quello che contestiamo. Noi- ha concluso- non alziamo i toni ma i contenuti”, per cambiare in meglio le condizioni di chi lavora nel mondo della scuola.

SORGE (CISL): “VALORIZZARE PERSONALE CON RINNOVO CONTRATTO”

Lo sottolinea Michele Sorge, segretario generale della Cisl Scuola di Roma Capitale e Rieti. Secondo Sorge è importante “confermare il primato della Cisl all’interno del settore scuola e ricerca per essere più forti nei tavoli di confronto”.

Sul fronte del rinnovo del contratto Sorge chiede di “aumentare le risorse per le retribuzioni della scuola, non si può valorizzare la scuola senza una valorizzazione del personale. Si parla- spiega- di 142 medie lorde di aumento che non bastano. Chiediamo quindi di aprire la trattativa anche per il triennio 2025-2027 e rinnovare al più presto sia il triennio già scaduto che il successivo perché all’interno della Pa la scuola è il settore con le retribuzioni più basse”, conclude.

BARBACCI (CISL): “SUBITO RINNOVO CONTRATTO PER AUMENTARE SALARI”

“Ieri c’e’ stata una riunione all’Aran sul rinnovo del contratto, c’è il tema della retribuzione che va affrontato seriamente, le risorse stanziate non sono ancora sufficienti”. Lo sottolinea Ivana Barbacci, segretaria generale della Cisl Scuola, intervenendo alla manifestazione per le elezioni delle Rsu del 14-15-16 aprile.

“In questo Paese- osserva- c’è un problema di salari gravissimo, di tenuta di potere d’acquisto che non può essere derubricato per altre emergenze. Servono risorse aggiuntive per il rinnovo del contratto che va chiuso il prima possibile e dobbiamo agganciare subito il prossimo triennio 2025-2027 per portare a casa almeno 350 euro di aumento medio, che è un risultato concreto alla nostra portata”.

La sindacalista attacca poi l’idea di un salario minimo per legge: “Se ci fosse perderemmo retribuzione, a noi toglierebbero dei soldi, se c’è una legge perché dovrebbero pagare di più?”.

D’ANGIO’ (CANDIDATA RSU CISL): “PARTECIPAZIONE E CONTRATTAZIONE”

“La Cisl ha scelto per le elezioni delle Rsu lo slogan ‘Per una scuola a tutto tondo’ perché vogliamo individuare nella scuola ogni momento importante. La Cisl punta sulla partecipazione, l’inclusione e la contrattazione”. Lo sottolinea Daniela D’Angiò, candidata Rsu per la Cisl Scuola all’IC Mastroianni di Roma.

D’Angiò sottolinea che nella contrattazione “non bisogna avere mai paura di tenere insieme le persone e non bisogna mai andare via dal tavolo del confronto. Questo è un punto fondamentale per la Cisl che non tutti i sindacati tengono presente. Quindi è importante partecipare alle elezioni e stare con la Cisl Scuola”, conclude.

MANCINI (CANDIDATA RSU CISL): FORMAZIONE E BENESSERE DEL PERSONALE

“Sono Rsu uscente nella mia scuola e ho deciso di ricandidarmi perché sono convinta che sia un’esperienza importante e invito a votare la Cisl perché è sempre presente ai tavoli contrattuali, tiene molto alla qualità della scuola e al benessere del personale con attenzione a tutte le componenti”. Lo sottolinea Simona Mancini, candidata Rsu per la Cisl Scuola all’Ic Virgilio di Roma.

“La Cisl- aggiunge- supporta i candidati nella formazione che è un aspetto molto importante perchè garantisce la competenze, la qualità della scuola e del servizio. Il nostro è un modo di fare sindacato molto costruttivo, con proposte concrete”, conclude la candidata.