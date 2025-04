Pollice nuovo presidente del Comitato nazionale italiano musica

02 aprile 2025 a

Francescantonio Pollice è stato eletto presidente del Cidimi Comitato Nazionale Italiano Musica nel corso di un’assemblea che si è tenuta ieri mattina presso la Sala Rocca della Direzione Generale Spettacolo e Cinema del Ministero della Cultura a Roma. Sono stati inoltre eletti componenti del Consiglio direttivo Barbara Boganini, Flavia Brunetto, Vincenzo Del Signore, Giovanna Manci, Piero Niro, Grazia Spuria.

“Nel ringraziare il Presidente uscente, dott. Lucio Fumo, che ha guidato la nostra associazione negli ultimi dieci anni e tutti i componenti del precedente Consiglio Direttivo per l’importante collaborazione, desidero assicurare tutto il mio impegno perché il Cidim possa raggiungere ulteriori traguardi nel sostenere la promozione della musica e dei migliori talenti italiani in patria e nel mondo. Insieme ai nuovi componenti del Direttivo desidero continuare e implementare il raggiungimento degli importanti obiettivi che hanno caratterizzato l’attività del Cidim in questi anni e perseguire ambiziosi progetti nel campo della produzione, distribuzione, formazione e ricerca musicale contribuendo a implementare in tutto il mondo la presenza della musica e dei musicisti italiani quali efficaci rappresentanti delle eccellenze del nostro paese. Confermo, senza dubbio, l’impegno per la formazione e la promozione di progetti e iniziative in tutti i continenti che renderanno ancora più saldo e fecondo il rapporto con le Ambasciate, i Consolati e gli Istituti Italiani di Cultura e Ambasciate italiane in tutto il mondo, così come l’attività nelle singole regioni italiane in particolare quelle dove le attività di distribuzione musicale registrano maggiori difficoltà. Compito del Cidim è quello di rendere sempre più vitale un comparto culturale che continua a raccogliere l’attenzione e il gradimento di tantissimi spettatori, ma che necessita di programmazione e investimenti puntuali e adeguati”, spiega il nuovo Presidente.

Francescantonio Pollice si è distinto negli ultimi decenni per la realizzazione di progetti finanziati dalla UE, produzioni televisive con Rai Tv e Classica, discografiche con Deutsche Grammophon, Decca, Brillant, Stradivarius, Naxos, Arcana/Outhere Music, Amadeus, Suonare news e Wicky e editoriali con EdT, LIM e Edizioni Curci. Direttore artistico da 35 anni di A.M.A. Calabria, consulente musicale del Ministero dell’Interno, direttore artistico dell’Ensemble 900 e Oltre, guidato da Antonio Ballista e dell’Orchestra della Provincia di Catanzaro La Grecia, collabora da tempo con il Cidim (Comitato Nazionale Italiano Musica) membro dell’International Music Council ONG in partnership con l’Unesco in ruoli di sempre maggiore responsabilità. Presidente dell'AIAM (Associazione Italiana Attività Musicale) aderente all’AGIS, è tra i fondatori nel 2016 di FederVivo di cui è componente dell’Ufficio di Presidenza. E’ direttore artistico del progetto internazionale Suono Italiano realizzato in tutti i continenti con fondi MiC e Maeci, di Musica ai Musei nei Musei Vaticani e coordina il progetto Giovani Talenti Musicali Italiani nel Mondo prodotto in collaborazione con l’Accademia Musicale Chigiana e l’Accademia Internazionale Incontri con il Maestro di Imola. Insegna pianoforte principale presso il Conservatorio di Musica di Vibo Valentia istituzione della quale è stato Direttore per due mandati.