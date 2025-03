Dal 10 al 13 aprile torna il Villaggio Sport4Earth nel cuore verde della Capitale

31 marzo 2025 a

Dal 10 al 13 aprile torna al Galoppatoio di Villa Borghese il Villaggio Sport4Earth. Come ogni anno in occasione dell’Earth Day, il cuore verde della Capitale torna a battere alimentato dall’energia dello Sport e dei Giovani. Da 10 anni infatti, il Villaggio Sport4Earth offre a studenti provenienti da tutta Italia, alle famiglie di Roma e ai tanti turisti della Città Eterna, l’occasione di sperimentare gratuitamente decine di discipline sportive con l’aiuto esperto di campioni olimpici e istruttori federali. Ad organizzare dal 2016 la manifestazione Earth Day Italia e il Movimento dei Focolari in collaborazione con decine di organizzazioni sportive, istituzionali e della società civile.

“La possibilità di sperimentare gratuitamente decine di discipline atletiche – ha dichiarato Pierluigi Sassi, presidente di Earth Day Italia – offre a migliaia di giovani l’occasione migliore per orientarsi liberamente nel ricchissimo mondo dello Sport. Ma questo Villaggio è anche un momento prezioso per riflettere su quanto lo sport continui a rappresentare il modo più bello che abbiamo per trasmettere ai Giovani i valori fondamentali della buona convivenza sul nostro unico pianeta”.

Protagonista speciale dell’intero Earth Day 2025 sarà il Basket con la forte partecipazione della Virtus GVM Roma 1960 che insieme allo CSEN allestirà un campo 3+3 animato da istruttori esperti ma anche dagli stessi giocatori della prima squadra capitolina. La Virtus Roma si sta rendendo protagonista di un grande rilancio del Basket non solo nella capitale ma in tutta Italia, come dimostra la scelta forte di sposare la causa ambientale di Earth Day Italia, alla quale la squadra ha offerto la straordinaria opportunità di essere partner di maglia 2025.

“Abbiamo voluto dare una testimonianza forte dell’impegno che la Virtus GVM Roma 1960 intende rinnovare per sostenere la lotta al cambiamento climatico – ha dichiarato Ettore Sansavini, Presidente e Amministratore Delegato del gruppo GVM Care & Research – perché lo sport ha la capacità di parlare al cuore delle persone ed è proprio lì che siamo tutti chiamati a fare la differenza”.

Ma l’offerta sportiva del Villaggio è davvero ricca di contenuti e sorprese:

Molto significativa la presenza della Federazione Italiana Tennis. Sui campi allestiti dalla FIT saranno presenti i tecnici federali che permetteranno ai visitatori di familiarizzare con tecniche sul gioco del tennis e di altri sport di racchetta, tra i quali: il Beach Tennis e il Pickleball.

Ma gli sport di racchetta non finiscono qui. Al Villaggio saranno presenti anche il Tennistavolo delle Fiamme Azzurre per avvincenti sfide tra i tanti visitatori.

Per chi ama le ruote il Villaggio Sport4Earth sarà un vero e proprio parco divertimenti.

Si comincia con l’offerta della Federazione Italiana Sport Rotellistici che offriranno la possibilità di provare Skate e Pattini a rotelle. Domenica 13 aprile alle 11:00 dalla Terrazza del Pincio ben 30 campioni di questa disciplina sfileranno nella Marcia per la Terra, sfoggiando acrobazie e gesti atletici di grandissimo effetto.

Si continua con un’attrazione davvero eccezionale: per la prima volta al Villaggio sarà presente la Federazione motociclistica italiana che allestirà una vera e propria pista che i visitatori potranno percorrere con divertentissimi motori elettrici. Mini trial elettrici, Mini cross elettrici, Biciclette elettriche, avvicineranno i più giovani agli sport su due ruote ma senza inquinare o fare rumore. E per viaggiare sicuri, previsto anche un laboratorio di educazione alla sicurezza stradale.

E certamente non potevano mancare le Mountain bike messe a disposizione dal Movimento Sportivo Popolare di Roma che offrirà anche l’assistenza di esperti istruttori federali.

Travolgente anche l’offerta di sport di squadra!

Immancabile il Calcio a 5 promosso dalle Fiamme Azzurre presenti al Villaggio con un programma dedicato anche ai più piccoli grazie agli istruttori sportivi della Polizia Penitenziaria.

Come immancabile sarà la presenza della Federazione Italiana Pallavolo presente con un bellissimo campo e anche con il progetto Volley V3 per chi deve ancora familiarizzare con questo sport.

Ma lo sappiamo già: l’anima della festa sarà certamente lo Skymano con la spiccata personalità del suo promotore italiano prof. Michele Panzarino. Una pallamano riadattata, campionessa mondiale di inclusività che mette d’accordo giocatori con ogni età e ogni possibile caratteristica, nonni e nipotini, campioni olimpici e paralimpici. A farvi vincere sarà sempre e solo la voglia di divertirsi!

Anche la Federazione Italiana Rugby sarà presente con un mini campo nelle giornate del 10 e 11 aprile con attività di promozione in modalità senza contatto per provare il gioco ma senza farsi male.

La vera novità 2025 sarà però la presenza del Cricket. Uno sport ancora poco conosciuto in Italia ma davvero esaltante. La Federazione Italiana Cricket ci aiuterà con i suoi tecnici ad impostare battute, lanci e prese al volo, simili al baseball, con regole dinamiche davvero divertenti. Assolutamente da provare!

La lotta al cambiamento climatico ci costringe a combattere! E quindi al Villaggio Sport4Earth il Pugilato non manca mai. La Federazione Pugilistica Italiana organizzerà con tecnici ed ambassador dimostrazioni, esibizioni e training session di pugilato amatoriale nell’ambito del progetto “boxando s’impara” a cui tutti, ma proprio tutti, sono invitati.

A chi piace colpire il bersaglio non mancheranno le occasioni!

Divertentissimo il Tiro Laser organizzato dalla Fiamme Oro. Una disciplina sportiva che simula il tiro con l'arco o il tiro a segno con la pistola senza l’uso delle munizioni, sostituite da un sistema laser di precisione che consente tutto il divertimento del gioco senza rischi per gli spettatori.

La Federazione di Tiro con l’Arco sarà presente con i suoi tecnici per avvicinare i visitatori a questa splendida disciplina sportiva che tante soddisfazioni ha regalato alla nostra bandiera. Per i bambini prevista un’attività promozionale con paglioni speciali e frecce con ventosa.

L’offerta sportiva però non finisce qui!

Visitando il Villaggio Sport4Earth sarà possibile anche: provare il Mini golf grazie all’impegno e agli istruttori federali del Movimento Sportivo Popolare di Roma; imparare ad usare manubri e bilancieri grazie alla Federazione Italiana Pesistica; entrare in armonia con i nostri amici cavalli assieme alla Federazione Sport Equestri; mettersi alla prova con i remi grazie ai simulatori della Federazione Italiana Canottaggio; sperimentare le tecniche “Petanque” e “Volo” nell’antico gioco promosso dalla Federazione Italiana Bocce; tuffarsi nelle avvincenti sfide di abilità e di ingegno offerte dalla Federazione Dama; e infine assistere al torneo organizzato sulla Terrazza del Pincio dalla Federazione Italiana Bridge domenica 13 aprile con oltre 200 partecipanti.

Ultima, ma non per importanza, la presenza di una disciplina sportiva che pochi conoscono ma che tutti sono invitati a provare. Il progetto coordinato da Andrea Nesi va sotto il nome di Rifiuthlon ed è promosso da AICS Ambiente. L'idea è quella di fare attività fisica mentre si raccolgono i rifiuti abbandonati in aree pubbliche, contribuendo così a mantenere l'ambiente più pulito e a sensibilizzare la comunità sul problema dei rifiuti e della sostenibilità nei contesti urbani.