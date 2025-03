Habibi ha migliaia di visualizzazioni su TikTok: ecco perché

Francesco Fredella 22 marzo 2025 a

a

a

Si chiama Habibi ed è il nuovo format di shawarma libanese di alta qualità, che punta a rivoluzionare il mercato del fastfood etnico dando qualità. "La piadina è artigianale (solo farina, acqua e sale) niente conservanti e niente coloranti. Così come la nostra carne. Solo carne marinata con spezie ed olio di oliva", continua il patron. E su TikTok volano le visualizzazioni quando si parla di food. "Le nostre salse sono genuine, fatte in casa. Niente di industriale La nostra mission è quella di portare la qualità della cucina libanese e levantina a tutti, ad un prezzo accessibile a tutti", raccontano dal ristorante. La mission è una: ridare onore e splendore ad un prodotto altamente industrializzato dai produttori di kebab per marginare sempre di più a discapito della qualità. "Vogliamo educare il cliente ad una dieta più sana, e spiegargli cosa va incontro quando mangia cibi spazzatura", continuano.

Le tappe della nascita di questo ristorante

1999

L’inizio: dopo un ciclo di studio alla Ecole Hoteliere Les Roches a Crans Montana in Svizzera, facciamo diverse esperienze tra Parigi, Ginevra e Atene a servire clienti di alto profilo.

2003

Il primo ristorante a Milano, con le poche risorse a disposizione, decolliamo come un razzo offrendo il primo Shawarma artigianale con cucina Libanese.

2009

Espansione ed apertura di un altro ristorante a San Donato Milanese.

2011

Apriamo la produzione di falafel a livello industriale con una capacità produttiva di 3000 kg al giorno, senza conservante e senza coloranti. Surgeliamo con l’azoto liquido, una tecnologia all’avanguardia all’epoca. Clienti serviti: Esselunga, Carrefour, Eurospin e molti atri marchi in Italia e all’estero. Portiamo i falafel nelle case di tutta Italia. Eh Si, siamo stati gli ambasciatori dei Falafel in Italia.

2017

Apriamo il Phoenicia, ristorante Libanese a San Donato Milanese che rimane tutt’ora il primo su Tripadvisor, confermando il nostro impegno per servire la qualità migliore della città, con amore e dedizione.

2022

Apertura della nostra cucina centrale a San Donato Milanese, dalla quale serviamo alcuni clienti importanti come ENI, CERVED, SAIPEM e molti jet privati del C.A.M.M.

2024

Apertura primo negozio Habibi a Milano altri in arrivo.