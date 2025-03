Sanità a portata di smartphone, la Asl Roma 3 sbarca su Telegram

17 marzo 2025 a

La Asl Roma 3 sbarda su Telegram. L’azienda sanitaria ha deciso di aprire questo canale pubblico per fornire a chiunque si iscriva i principali aggiornamenti sui servizi a disposizione nelle strutture di competenza, modifiche di orari e modalità di accesso, nuove attività e prestazioni, iniziative e progetti in fase di lavorazione o già compiuti. “Oltre al sito aziendale e ai più abituali social come Facebook, Instagram e Tik Tok, abbiamo messo a disposizione un nuovo servizio con lo scopo di aiutare chi ha bisogno a individuare e conoscere, in un modo ancora più veloce e diretto, l’offerta sanitaria delle nostre strutture garantita dalla competenza e professionalità del personale in attività. Quello della ASL Roma 3 è un territorio vasto con oltre 600mila abitanti, con Telegram vogliamo aumentare il numero degli utenti che finora siamo stati in grado di raggiungere. Senza contare che attraverso il nuovo canale possiamo contrastare in tempo reale le fake news, purtroppo ancora troppo diffuse su internet, con informazioni ufficiali e tempestive”, spiega Francesca Milito, Direttore Generale Asl Roma 3. “Speriamo in questo modo di soddisfare una particolare esigenza dei cittadini di ogni età che abbiamo prima percepito e poi anche analizzato negli ultimi mesi attraverso accessi e visualizzazioni sempre in crescita sui nostri social e cioè quella di avere una sanità più vicina che offra risposte, indicazioni, spiegazioni e chiarimenti in tempi brevi”, conclude Milito.

Attraverso il nuovo canale istituzionale sarà possibile ricevere notizie, aggiornamenti e informazioni ufficiali nelle chat presenti sul proprio smartphone, su tablet e pc e attraverso la versione web di Telegram.