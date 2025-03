A Verona il workshop di AISICO sul monitoraggio dei ponti con intelligenza artificiale e droni

14 marzo 2025 a

È partito da Verona il percorso di approfondimento e formazione sulle tecnologie applicate da AISICO, la società italiana leader nel settore della sicurezza stradale, che ha inaugurato oggi il programma di workshop dedicati agli operatori del settore. Ponti più sicuri grazie all’intelligenza artificiale e all’utilizzo dei droni di ultima generazione: nel panel promosso da AISICO Associazione, provider autorizzato dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri, sono intervenuti esperti del settore, che hanno condiviso le proprie conoscenze legate all’ispezione e al monitoraggio dei ponti. Il workshop è stato patrocinato da Regione Veneto, Provincia di Verona e Ordine degli Ingegneri di Verona.

“Da sempre AISICO Associazione dedica attenzioni e risorse agli operatori del settore, puntando sulla formazione e condividendo il proprio approccio innovativo”, ha dichiarato Ottavia Calamani, Ceo di AISICO. “Oggi siamo particolarmente soddisfatti delle riflessioni emerse durante il workshop di Verona. L’analisi del contesto infrastrutturale italiano evidenzia una criticità evidente: molte delle opere del Paese, progettate oltre 50 anni fa, versano in condizioni di manutenzione spesso inadeguate, con i conseguenti rischi per la sicurezza. L’impegno costante dell’azienda nella ricerca e nello sviluppo rappresenta la risposta di AISICO alle sfide che ci attendono”, ha concluso la manager.

Nel corso del workshop gli ingegneri Giacomo D’Angelo e Maurizio Palermo di AISICO hanno illustrato le potenzialità di BeSafe, la piattaforma innovativa integrata che ha ricevuto il Seal of Excellence dalla Commissione Europea. Progettata da AISICO, BeSafe integra e gestisce le informazioni e le tecnologie necessarie alla verifica della sicurezza e al monitoraggio delle infrastrutture. Passando dal censimento all’analisi predittiva, attraverso l’utilizzo dell’intelligenza artificiale BeSafe è in grado di riprodurre digitalmente un ponte, individuare eventuali problemi e creare una copia virtuale in 3D per consentire ispezioni da remoto.

Gli ingegneri Carmona, Lopez e Vecchi di RFI S.p.A. hanno portato la prospettiva del gestore infrastrutturale, mentre l’ingegnere Achille Paolone dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza si è soffermato sul ruolo dell’intelligenza artificiale nella gestione integrata di ponti e viadotti. Il ruolo della normativa e l'importanza della sicurezza a livello nazionale sono stati i temi affrontati dall'ingegnere Fabio Croccolo, Presidente emerito III sez. del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e già presidente dell’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali.

AISICO vanta una consolidata esperienza nel settore della sicurezza stradale. In Veneto ha già collaborato con i gestori delle reti stradali più importanti, come l’Autostrada A4 Brescia– Padova e l’Autostrada del Brennero per l’ispezione e il monitoraggio dei ponti, la verifica e l’installazione delle barriere di sicurezza e per il catasto funzionale delle barriere di sicurezza sviluppato grazie all’innovativo sistema ARES di AISICO. Proprio a quest’ultimo sarà dedicato il prossimo workshop in programma a Bologna l’11 aprile, mentre nel successivo appuntamento del 23 maggio a Roma il focus tornerà sull’ispezione dei ponti.