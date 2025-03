Quiteessential debutta in passerella a Roma con Estasi

13 marzo 2025 a

a

a

Debutto in passerella per Quiteessential. Il marchio di moda femminile, già conosciuto nel panorama romano, presenterà la sua ultima collezione il 26 marzo 2025 al Forum Theatre, con l’evento “Estasi”. QE incarna l’eleganza senza tempo e la raffinatezza sartoriale in continuità con le radici di quell’alta sartoria romana che ha fatto la storia della moda. Le creazioni sono pensate per una donna moderna, attenta ai particolari e che apprezza la discrezione nella bellezza e nel lusso sartoriale. Il marchio, punto di riferimento di donne che operano nel mondo della politica, dei media e dell’imprenditoria, si impegna nella ricerca di una filiera di produzione strettamente italiana, impiegando tessuti di qualità a prezzi competitivi.

In “Estasi” moda, cinema e musica si fonderanno in perfetta armonia. Trecento gli invitati alla sfilata che sarà seguita da cena dinner placè per un gruppo ristretto di ospiti. La location scelta, storico spazio eventi multimediale nel cuore dei Parioli, offrirà un’esperienza immersiva e sensoriale in cui gli ospiti saranno i protagonisti.

“Quiteessential è nata dalla necessità di vestire la donna, abituata a pezzi esclusivi, per la sua giornata lavorativa - spiega Claudia Dal Brollo, fondatrice e creative director dell'azienda - La donna Quiteessential è dinamica e, in tutte le occasioni e momenti della sua giornata, vuole vestire in maniera comoda ed elegante. Poche parole, ed essenziali, caratterizzano la nostra linea: tessuti e produzione italiana, ottima finitura, capi eleganti ma sempre facili da indossare”.