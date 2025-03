Tiberia Hospital, dedicato alla piccola Isabel il Punto di Primo Soccorso

11 marzo 2025 a

Ad un anno esatto dalla straordinaria nascita della piccola Isabel, Tiberia Hospital – Ospedale di GVM Care & Research, Gruppo Ospedaliero Italiano presente in Italia e all’estero con oltre 50 strutture sanitarie – celebra questa ricorrenza con una cerimonia commemorativa che ha visto intitolare alla bimba il Punto di Primo Soccorso della struttura, come simbolo di resilienza e speranza. Un anno fa i genitori si trovavano al Tiberia Hospital per una visita di routine quando la madre si è sentita male a causa di una forte emorragia con conseguente distacco di placenta. Grazie alla prontezza e alla professionalità del personale sanitario, coordinato in quella occasione dal Dott. Massimiliano Marziali, la donna è stata portata immediatamente in sala operatoria dove le è stato praticato un cesareo d'urgenza.

Quest’oggi, alla presenza della piccola Isabel e della sua famiglia, del personale sanitario che ha reso possibile il lieto evento e della Direzione di struttura, è stata dedicata una targa commemorativa apposta all’ingresso del Punto di Primo Soccorso in occasione del suo primo compleanno. Un gesto che vuole essere un tributo alla forza della vita e all’impegno costante dei professionisti della sanità che ogni giorno operano con dedizione e passione per garantire assistenza ai pazienti in situazioni critiche.

“La storia di Isabel dimostra che la tempestività, soprattutto in certi casi, è fondamentale. Quel giorno il nostro team ha affrontato una sfida straordinaria dimostrando un’incredibile preparazione e umanità. Oggi, a distanza di un anno, vogliamo celebrare questa storia a lieto fine con un segno tangibile di riconoscenza e memoria e lo facciamo qui, nel nuovo Punto di Primo Soccorso, grazie al quale possiamo dare risposte immediate alle esigenze dei cittadini, rispondendo alle loro necessità, per sintomatologia di lieve o moderata entità, evitando così lunghe attese e quindi di congestionare i Pronto Soccorso della rete, con il fine principale di supportare la rete dell’emergenza urgenza laziale. La vita va sempre celebrata per questo abbiamo deciso di dedicare il Punto di Primo Soccorso ad Isabel” le parole della dott.ssa Valeria Giannotta, Amministratore Delegato della struttura.