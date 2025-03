10 marzo 2025 a

Pietro Della Lucia è il nuovo direttore della casa editrice Allemandi La Società Editrice Allemandi annuncia la nomina di Pietro Della Lucia a Direttore dell’Area Libri, con effetto dal 1° marzo 2025. Con questa scelta, la Società Editrice Allemandi rafforza il proprio posizionamento nell’editoria d’arte, affidando la guida della divisione Libri a una figura di grande esperienza e visione strategica. Della Lucia avrà il compito di sviluppare nuove linee editoriali, consolidare la presenza della casa editrice sul mercato nazionale e internazionale e coordinare l’intero processo produttivo, dalla progettazione editoriale al lancio delle pubblicazioni.

UN PROFILO DI ECCELLENZA NELL’EDITORIA D’ARTE

Pietro Della Lucia porta nella Società Editrice Allemandi un’esperienza consolidata nel settore dell’editoria d’arte, maturata in ruoli chiave presso alcune delle più prestigiose case editrici italiane. Dopo aver iniziato la sua carriera presso l’Associazione Giovanni Testori, ha lavorato per Silvana Editoriale, curando le relazioni con istituzioni museali, artisti e curatori, con un focus sulla fotografia. Successivamente, è entrato in Skira editore, dove ha ricoperto incarichi di crescente responsabilità fino a diventare Direttore delle Pubblicazioni, ruolo che lo ha visto guidare l’intera strategia editoriale e produttiva, oltre a contribuire all’espansione internazionale con la direzione della divisione Skira Paris. “La nomina di Pietro Della Lucia si inserisce pienamente nel nuovo corso, avviato subito dopo la recente acquisizione”. – ha dichiarato Michele Coppola, Presidente della Società Editrice Allemandi – “La sua esperienza e professionalità sono preziose per accompagnare la crescita della casa editrice, grazie anche all’eccellente lavoro fatto in questi anni con le pubblicazioni d’arte delle Gallerie d’Italia”.

VISIONE E PROSPETTIVE PER L’AREA LIBRI

Nel suo nuovo incarico, Della Lucia guiderà l’Area Libri con una visione innovativa, sviluppando un’offerta editoriale capace di coniugare tradizione e avanguardia, senza mai perdere di vista l’elevata qualità che da sempre contraddistingue le pubblicazioni Allemandi. Obiettivi fondamentali saranno il rafforzamento della presenza della casa editrice sul mercato internazionale, attraverso collaborazioni strategiche con musei, gallerie e istituzioni culturali di rilievo e l’esplorazione di nuove modalità di fruizione dell’editoria d’arte, ampliando l’accesso ai contenuti per un pubblico sempre più vasto e diversificato. Infine, Pietro Della Lucia sarà promotore di progetti speciali che arricchiranno ulteriormente il catalogo Allemandi, con edizioni d’autore, monografie di riferimento e pubblicazioni pensate per collezionisti e studiosi. “Sono onorato di entrare a far parte di Allemandi, una casa editrice che ha fatto la storia dell’editoria d’arte in Italia e nel mondo e che oggi si distingue per una visione ambiziosa e dinamica”. – dice Pietro Della Lucia – “L’editoria d’arte è in continua evoluzione e il nostro compito sarà interpretare questi cambiamenti con intelligenza, innovazione e un costante impegno verso l’eccellenza.”

UN NUOVO CAPITOLO PER LA SOCIETÀ EDITRICE ALLEMANDI

Con la nomina di Pietro Della Lucia, la Società Editrice Allemandi si conferma come un punto di riferimento nell’editoria d’arte, garantendo continuità a una tradizione di eccellenza e promuovendo progetti editoriali sempre più innovativi con rinnovato impegno verso la qualità dei propri contenuti.

PIETRO DELLA LUCIA | Note Biografiche Pietro Della Lucia è un esperto di editoria d’arte con una lunga esperienza nel settore. Dopo essersi laureato in Conservazione dei Beni Culturali e successivamente specializzato in Storia e Critica dell’Arte all’Università degli Studi di Milano, ha avviato la propria carriera collaborando con l’Associazione Giovanni Testori, occupandosi di comunicazione, pubblicazioni e della realizzazione di un archivio digitale dedicato all’opera dell’intellettuale. Nel 2011 ha intrapreso un percorso nel mondo dell’editoria con Skira editore, dove ha seguito numerosi progetti speciali per il mercato italiano. La sua esperienza è proseguita in Silvana Editoriale, presso cui ha avuto modo di prendersi cura dello sviluppo di nuove reti di rapporti per la casa editrice ed entrare in contatto con musei, curatori, artisti e altre voci del panorama professionale artistico. Dal 2018 è Direttore delle Pubblicazioni di Skira, con la responsabilità della gestione delle principali collaborazioni internazionali, del coordinamento commerciale e dello sviluppo strategico della casa editrice. Recentemente ha assunto anche la guida di Skira Paris, rafforzandone la presenza nei mercati francofoni. Contestualmente ha maturato una significativa esperienza nel mondo del giornalismo, collaborando per diversi anni con testate specializzate e con rubriche televisive del gruppo Mediaset, unendo la sua passione per i motori a quella per la scrittura e la fotografia.

LA SOCIETÀ EDITRICE ALLEMANDI La Società Editrice Allemandi inizia la propria attività nel 1983 avendo come indirizzo la realizzazione di periodici e libri specialistici di elevata qualità nelle arti figurative e decorative. La prima iniziativa, nel mese di maggio di quello stesso anno, è stata il mensile Il Giornale dell’Arte, un’innovazione universale e assoluta nel settore dei periodici d’arte il cui successo ha stimolato la richiesta di vari paesi per edizioni in altre lingue. Il 30 giugno 1983, data impressa sulla pagina del «finito di stampare» del volume «I dipinti dell’Ottocento italiano» nella «Annuari di economia dell’arte», la casa editrice Allemandi inaugura invece una linea editoriale orientata a un’informazione artistica rigorosa, basata sul coinvolgimento di autori e autrici di indiscussa competenza. Da allora, mensile dopo mensile, libro dopo libro, la Società Editrice Allemandi persegue una missione precisa: studiare, documentare e divulgare i molteplici ambiti e contesti di espressione dell’arte.

Il Giornale dell’Arte, il cui sistema informativo oggi è costituito da sei testate internazionali e si avvale del contributo di più di 300 giornalisti e professionisti qualificati tra storici dell’arte, critici e curatori, advisor e dealer, offre la più vasta visione sinottica del comparto cultura italiano e internazionale e si è qualificato negli anni come il giornale delle grandi anticipazioni. Nel 2024, inoltre, è nata anche una nuova casa digitale: ilgiornadellarte.com, una porta sull’informazione puntuale che assicura quotidianamente una produzione digital first di contenuti e format editoriali crossmediali tra parola, video, audio e immagine.

La casa editrice Allemandi ha costruito la propria identità di editore specializzato, assumendo l’arte come categoria plurale, un insieme di storie che recano dal passato significati da declinare nella contemporaneità. La casa editrice pubblica oggi più di 50 titoli all’anno, libri di alta qualità, sotto il profilo progettuale e dei contenuti. Ogni catalogo, monografia o saggio nasce dal costante confronto con autori e autrici e dallo stretto rapporto con la committenza, istituzionale o privata. È l’esito di un virtuoso processo tailor-made: un libro Allemandi testimonia valori quali la competenza, l’artigianalità e il mestiere, veicola una fisionomia riconoscibile e un’originalità ricercata fuori da qualsiasi forma di omologazione e serialità. A dicembre 2024 la Società Editrice Allemandi è stata acquisita da una solida compagine societaria che unisce Intesa Sanpaolo, Fondazione 1563 per l’Arte e la Cultura della Compagnia di San Paolo e Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo. Il nuovo assetto societario ha l'obiettivo di rafforzare ulteriormente il suo ruolo come player di assoluto riferimento nel mercato dell’informazione e della divulgazione culturale.