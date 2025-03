Forza Italia presenta il Growth Deal: tre nuove iniziative per crescita, Sud e sicurezza

07 marzo 2025 a

a

a

Oggi, nella Sala Colletti del gruppo Forza Italia alla Camera, il segretario nazionale del partito, Antonio Tajani, ha incontrato la stampa per illustrare tre progetti strategici per l'economia, il Mezzogiorno e la sicurezza urbana. All'incontro hanno partecipato i presidenti dei gruppi parlamentari di FI di Camera e Senato, Paolo Barelli e Maurizio Gasparri, insieme al capogruppo al Parlamento europeo, Fulvio Martusciello.

La prima iniziativa riguarda il "Piano Industriale per l'Italia e l'Europa", con l'obiettivo di rilanciare la crescita e l'innovazione. Il progetto è stato elaborato dal dipartimento Economia di Forza Italia, guidato da Maurizio Casasco, che ha contribuito alla stesura del piano. "Di fronte al rischio di un declino strutturale dell'industria non soltanto in Italia, ma nell'intera Eurozona, il movimento azzurro propone un progetto organico, completo, all'avanguardia, elaborato dal dipartimento Economia di Forza Italia, per un Growth Deal funzionale alla reindustrializzazione, alla competitività e alla produttività del sistema produttivo del Paese, incentivando gli investimenti in R&D e, quindi, la capacità di fare innovazione", si legge in una nota del partito. Il piano è frutto di un confronto con le categorie produttive e il mondo del lavoro, che ha avuto il suo culmine in un convegno a Milano lo scorso 25 gennaio.

La seconda iniziativa, denominata "Le radici del Sud", è un progetto itinerante volto a rafforzare la presenza di Forza Italia nel Mezzogiorno e ad avviare un dibattito interno sullo sviluppo del Sud Italia. All'incontro hanno partecipato il deputato Francesco Cannizzaro, responsabile del dipartimento Sud, e Alessandro Cattaneo, responsabile dei dipartimenti. L'obiettivo è promuovere una riflessione condivisa sulla "Questione Meridionale" e valorizzare le risorse del territorio.

Infine, il terzo progetto è il "Progetto Illumina", presentato in occasione della Giornata internazionale della donna. L'iniziativa, promossa dalla deputata Catia Polidori, segretario nazionale di Azzurro Donna, insieme a Cristina Rossello, Luisa Regimenti e Iris Savastano, mira a migliorare l'illuminazione nelle aree urbane più isolate per garantire maggiore sicurezza, in particolare per le donne e le persone più vulnerabili. "Forza Italia si impegna a presentare in ogni Comune una mozione per installare, nelle aree più isolate e buie, un sistema di illuminazione adeguato lì dove non ci fosse o per potenziarlo, al fine di rendere più sicure le città, specialmente nelle aree a rischio e soprattutto per le donne e per i soggetti più fragili", sottolinea la nota.

Con queste tre proposte, Forza Italia punta a consolidare il proprio ruolo nella promozione dello sviluppo economico, sociale e della sicurezza sul territorio nazionale.