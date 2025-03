Anci, Fioravanti: incontro proficuo con il vicepresidente Fitto

"I Comuni saranno protagonisti nella programmazione dei fondi di coesione"

“Si tratta di un risultato importante, che abbiamo raggiunto grazie a un sinergico confronto con il Vicepresidente Esecutivo della Commissione Europea, On. Raffaele Fitto, già avviato nei mesi scorsi in occasione del nostro incontro a Bruxelles. Lo avevamo promesso e così è stato: Fitto aveva assicurato un incontro ufficiale con ANCI per far partecipare le nostre città alla programmazione dei fondi di coesione e oggi abbiamo avuto l’opportunità di confrontarci su tale argomento, mettendo in evidenza il fondamentale ruolo dei nostri Comuni, dai più piccoli ai più grandi, nel processo di crescita e sviluppo del Paese", ha dichiarato dal Presidente del Consiglio Nazionale ANCI e Sindaco di Ascoli Piceno, Marco Fioravanti.

"Ringrazio il Vicepresidente - aggiunge - per la disponibilità mostrata e per aver ribadito l’importanza di rafforzare il legame tra ANCI ed Europa, al fine di garantire che le necessità dei territori italiani siano adeguatamente rappresentate anche oltre i confini nazionali. Dopo l’ottimo dialogo in corso con il Governo e il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, le esigenze dei Comuni italiani riceveranno la giusta attenzione anche dalle istituzioni europee”.