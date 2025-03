Svalutazione del dollaro in arrivo? I rischi di truffa secondo le analisi di Marco Petralia

Francesco Fredella 04 marzo 2025 a

a

a

Marco Petralia, esperto di finanza digitale e consulente per diverse istituzioni finanziarie, presenta un’analisi sulle operazioni “shadow” della Federal Reserve, evidenziando una distanza tra la comunicazione ufficiale e le strategie effettive. Lo studio, basato su dati pubblici della Fed, mostra come l’istituzione, pur dichiarando di voler combattere l’inflazione con tassi d’interesse alti, stia immettendo notevoli quantità di liquidità nel sistema attraverso i conti repo.

«Negli ultimi due anni», afferma Petralia, ex ingegnere informatico, «abbiamo visto una massiccia iniezione di trilioni di dollari mentre la Fed manteneva una retorica di stretta monetaria.» Un modello analogo, sottolinea, si osserva in Cina, dove la crisi immobiliare spinge le autorità a riversare liquidità nel sistema per contrastare la deflazione.

«Le conseguenze di questa doppia strategia sono importanti», continua Petralia. «Da un lato, si può assistere a una graduale svalutazione del dollaro, dall’altro potrebbe verificarsi un forte rialzo nel mercato delle criptovalute.» Secondo le analisi, alcuni investitori istituzionali si stanno già riposizionando, in previsione dei possibili cambiamenti macroeconomici futuri.