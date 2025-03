Michelle Causo, alla Camera dei deputati confronto su "Femminicidi giovanili senza scampo"

04 marzo 2025 a

La storia di Michelle Causo, la ragazza ritrovata morta in un carrello sarà al centro della presentazione del libro Femminicidi giovanili senza scampo in programma a Roma giovedì 6 marzo alle ore 17.30 presso la sala stampa della Camera dei deputati (via della Missione 4). Il volume scritto da Virginia Ciaravolo, pubblicato da Armando Editore, è un’opera intensa e toccante che affronta uno dei temi più inquietanti della nostra società contemporanea: il femminicidio tra i giovani. Attraverso il triste racconto del brutale omicidio di Michelle, uccisa con ventitré coltellate e abbandonata in un sacco nero, messa in un carrello per essere portata al macero, l’autrice non solo ricostruisce i dettagli di questo crimine efferato, ma fornisce un`analisi approfondita del contesto sociale, culturale e psicologico che alimenta la violenza contro le donne. A confrontarsi, insieme a Virginia Ciaravolo, ci saranno Stefania Ascari deputata M5s, Cecilia D`Elia senatrice Pd, Claudia Di Brigida avvocata, e Maria Rosaria Romano dirigente della Polizia postale. Ciò che rende questo libro particolarmente significativo è l’analisi che segue il racconto del caso di Michelle. Con una solida base di dati e statistiche, si esplorano l’epidemia di femminicidi tra giovani e giovanissimi. Vengono presentati numeri sconvolgenti che evidenziano la crescente violenza di genere tra le nuove generazioni, accompagnati da ricerche che propongono riflessioni sul perché di questi comportamenti. Questo approccio rende evidente un’emergenza sociale che va affrontata con urgenza. Un altro punto di forza del libro, con la prefazione di Dacia Maraini, è l’intervento di diversi esperti del settore: politici, psicologi, avvocati e grafologi, ma anche la Polizia postale, offrono le loro analisi e opinioni. La Polizia Postale, ad esempio, esplora il ruolo dei social media nella diffusione della violenza e nella formazione di comportamenti nocivi tra i giovani. È un’opera che tutti dovrebbero leggere poiché ci ricorda che dietro ogni numero c`è una storia, una vita interrotta, e un imperativo morale a combattere per la giustizia e l`uguaglianza.