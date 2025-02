Anci, Fioravanti: "Siamo la casa di tutti i comuni. Porteremo i Consigli nazionali sui territori"

27 febbraio 2025 a

"Porteremo i Consigli nazionali Anci nei territori, per far sì che ciascun Comune diventi vero protagonista del rilancio del nostro Paese, attraverso la capacità di aggregazione e condivisione. L'Anci è la casa di tutti i Comuni, poiché mette al centro della sua azione la crescita e lo sviluppo dei territori. Fin dal primo giorno del mio insediamento e di quello del Presidente Gaetano Manfredi, abbiamo iniziato a dialogare in maniera costante e costruttiva con il governo, lavorando con energia e dinamismo per affrontare le tematiche più importanti per i nostri Comuni", ha affermato da Marco Fioravanti, Sindaco di Ascoli Piceno e Presidente del Consiglio nazionale Anci, in occasione dell'apertura dei lavori del Consiglio Nazionale, che si sono svolti a Roma presso la Sala della Protomoteca in Campidoglio.

"E' per questo che vogliamo che l'Anci sia in 'uscita' - aggiunge Fioravanti - portando i Consigli Nazionali nei Comuni. Lo possiamo fare grazie alla bella collaborazione avviata con sindaci e amministratori dei vari territori, nonché attraverso la fiducia manifestata dal Governo nei confronti dei Comuni".