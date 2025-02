Sanità , Giuliano (UGL): “Violenze su anziani e fragili in una RSA di Dizzasco. Punizioni dure”

24 febbraio 2025 a

“È ignobile quanto accaduto in una RSA della Provincia di Como, a Dizzasco. Le indagini delle autorità giudiziarie e delle forze dell’ordine hanno portato alla luce una serie di violenze compiute da operatori sanitari ai danni di ospiti della struttura. Parliamo di anziani non autosufficienti, fragili, malati costretti a subire percosse, insulti, umiliazioni da chi avrebbe invece dovuto prendersi cura di loro. Chiediamo che, accertate le colpe, si agisca con la massima fermezza nei confronti di queste belve. Quanto accaduto getta discredito su un’intera categoria professionale e questo è inaccettabile. Sono migliaia le donne e gli uomini che giornalmente accudiscono con amore e generosità le categorie più deboli. Per questo la punizione per chi ha commesso tali atti di violenza deve essere dura, senza possibilità di alcuna attenuante” dichiara in una nota Gianluca Giuliano, segretario nazionale della UGL Salute.