Formicolio piedi e mani: cause e rimedi

Quali sono le cause e i rimedi del formicolio a mani e piedi? Il formicolio agli arti, noto anche come parestesia, è una sensazione anomala che può manifestarsi in diverse parti del corpo, in particolare su mani, piedi, braccia e gambe. Spesso descritto come un senso di intorpidimento o di piccoli aghi che pungono la pelle, può essere temporaneo o persistente e derivare da diverse cause, alcune innocue, altre più preoccupanti.

Le diverse tipologie di intorpidimento

Il fenomeno del formicolio può variare in intensità e caratteristiche. Tra le principali manifestazioni si possono riscontrare:

Difficoltà nel percepire la texture degli oggetti al tatto;

Ridotta sensibilità al calore e al dolore;

Alterata capacità di percepire vibrazioni e movimenti. In alcuni casi, il formicolio si accompagna a una sensazione di piccoli aghi sulla pelle, un sintomo che può indicare un problema nervoso o circolatorio.

Perché si verifica il formicolio? Le possibili cause

Le cause del formicolio agli arti possono essere numerose e variano da problemi posturali a patologie più serie.

Origine nervosa

Una delle cause più comuni è la compressione di un nervo lungo la colonna vertebrale, che può provocare sensazioni di intorpidimento e debolezza. Questo può accadere a causa di una postura scorretta, un'attività lavorativa intensa o un trauma. Quando il nervo cervicale è coinvolto, il formicolio interessa mani e braccia, e può essere accompagnato da dolore. Tra le condizioni più frequenti vi sono:

Ernie discali e artrosi cervicale;

Sindrome del tunnel carpale, spesso legata a movimenti ripetitivi;

Sciatalgia e altre patologie della colonna vertebrale.

Disturbi circolatori e carenze vitaminiche

Anche problemi di circolazione sanguigna possono essere alla base di questi disturbi. Inoltre, la carenza di vitamine del gruppo B, essenziali per la funzionalità del sistema nervoso, può provocare episodi di formicolio. In particolare, un deficit di vitamina B12 è noto per causare neuropatia periferica.

Malattie e condizioni associate

Altre patologie che possono manifestarsi con parestesie includono:

Diabete, con conseguente neuropatia diabetica;

Sclerosi multipla, dove il formicolio può essere uno dei sintomi precoci;

Malattie infettive, come HIV, epatite B e C o il morbo di Lyme;

Patologie autoimmuni, tra cui artrite reumatoide, lupus e celiachia. In gravidanza, il peso del feto può comprimere alcuni nervi, causando un senso di intorpidimento temporaneo alle gambe e ai piedi.

Formicolio e attacchi di panico

Un altro fattore da considerare è lo stress e l’ansia. Durante un attacco di panico, la respirazione accelerata può portare a una riduzione del livello di anidride carbonica nel sangue, provocando formicolio diffuso a mani, piedi e persino al viso. In questi casi, il sintomo è temporaneo e si risolve una volta recuperata la calma. Tecniche di rilassamento e respirazione diaframmatica possono aiutare a ridurre questi episodi.

Quando preoccuparsi?

Nella maggior parte dei casi, il formicolio è un sintomo benigno e passeggero. Tuttavia, ci sono situazioni in cui è necessario consultare un medico, soprattutto se si verificano i seguenti segnali:

Persistenza dell’intorpidimento per un lungo periodo;

Difficoltà nel percepire caldo e freddo;

Perdita di forza muscolare improvvisa;

Formicolio associato a vertigini, difficoltà a parlare o confusione mentale. Se il sintomo si manifesta improvvisamente e in modo intenso, accompagnato da mal di testa o difficoltà motorie, è consigliabile recarsi immediatamente al pronto soccorso.

Cosa fare in caso di formicolio persistente?

Se il disturbo non si risolve spontaneamente, è fondamentale rivolgersi a un medico per individuare la causa sottostante. Gli esami diagnostici, come risonanza magnetica o elettromiografia, possono aiutare a determinare la natura del problema.

Nei casi legati a una cattiva postura o a una compressione nervosa, la fisioterapia può essere una soluzione efficace. Al contrario, se il formicolio è dovuto a patologie più complesse, il trattamento dipenderà dalla diagnosi specifica.

Sebbene nella maggior parte dei casi sia un disturbo transitorio, è importante prestare attenzione ai segnali che potrebbero indicare un problema più serio e, se necessario, sottoporsi a una visita specialistica per una diagnosi accurata.