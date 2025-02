Perché viene il singhiozzo e come farlo passare

21 febbraio 2025 a

Il singhiozzo è un fenomeno comune e, nella maggior parte dei casi, innocuo. Si tratta di una serie di contrazioni involontarie e ripetute del diaframma, il muscolo che regola la respirazione. Ogni contrazione provoca la chiusura improvvisa della glottide, la valvola che separa l’apparato respiratorio da quello digerente, producendo il caratteristico suono "hic". Sebbene solitamente si risolva spontaneamente, il singhiozzo può anche essere il segnale di un disturbo che necessita di attenzione medica. Quindi quali sono le cause del singhiozzo? Quanto può durare? Come si può risolvere? Ecco tutte le risposte:

Le cause del singhiozzo

Le cause del singhiozzo possono variare da semplici fattori quotidiani a condizioni mediche più serie. Tra le situazioni più comuni che possono scatenarlo ci sono:

Abbuffate e pasti troppo veloci: mangiare o bere troppo rapidamente provoca la dilatazione dello stomaco, che può irritare il nervo frenico, responsabile del controllo del diaframma.

Sbalzi di temperatura: il passaggio repentino dal caldo al freddo o l’ingestione di bevande troppo calde o troppo fredde possono scatenare il singhiozzo.

Consumo eccessivo di alcolici: l’alcool può irritare la mucosa gastrica e, di conseguenza, influenzare il funzionamento del diaframma.

Situazioni di stress o disagio: ansia e nervosismo possono aumentare la quantità di aria ingerita, contribuendo all’insorgenza del disturbo.

Nella maggior parte dei casi, il singhiozzo è transitorio e dura pochi secondi o minuti. Tuttavia, se persiste per ore o addirittura giorni, potrebbe essere un campanello d’allarme per disturbi più seri, come pericardite (infiammazione della guaina che avvolge il cuore), problemi digestivi come il reflusso gastroesofageo o condizioni neurologiche che coinvolgono i centri nervosi responsabili del controllo del singhiozzo.

I rimedi più efficaci

Esistono numerosi rimedi per far passare il singhiozzo, alcuni dei quali tramandati da secoli. Il più noto e utilizzato, raccomandato fin dai tempi di Ippocrate, è trattenere il respiro per 10-25 secondi. Questo metodo aiuta a rilassare il diaframma e a interrompere le contrazioni involontarie. Altri rimedi efficaci includono:

Bere acqua a piccoli sorsi e velocemente

Stimolare uno starnuto

Inghiottire un cucchiaio di zucchero

Assumere un cucchiaino di aceto o succo di limone

Comprimere con le unghie un punto di agopuntura situato all’interno dei padiglioni auricolari

Quando rivolgersi al medico

Nella maggior parte dei casi, il singhiozzo si risolve spontaneamente o con semplici rimedi casalinghi. Tuttavia, se diventa persistente e dura oltre 48 ore, è consigliabile consultare un medico. In ospedale, si possono effettuare esami diagnostici come radiografie del torace, ecografie e risonanze magnetiche per individuare eventuali cause sottostanti. Nei casi più gravi, possono essere prescritti farmaci rilassanti o, in rarissimi casi, si può intervenire chirurgicamente sui nervi frenici per bloccare il disturbo.