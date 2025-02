Moda, Dominella ambasciatore dell'eccellenza italiana nel mondo

20 febbraio 2025 a

Federitaly, la Federazione per la Tutela e la Promozione del Made in Italy, presieduta da Carlo Verdone, ha deciso di conferire a Stefano Dominella il prestigioso riconoscimento “Ambasciatore dell’Eccellenza Italiana nel Mondo”. Il conferimento del premio avverrà il 21 febbraio 2025, presso Il Centro Congressi Tiempo di Napoli, che ospiterà il Convegno Internazionale Federitaly 2025, un evento di grande rilevanza per la promozione del Made in Italy.

Il premio celebra l’impegno, la passione e la dedizione di imprenditori, artisti e personalità di spicco che rappresentano con orgoglio l'eccellenza del Made in Italy a livello globale. La storia imprenditoriale di Stefano Dominella è un esempio tangibile di come la passione, la cultura, il talento e i valori italiani possano emergere nel contesto internazionale, contribuendo non solo al prestigio del nostro Paese, ma anche a ispirare le nuove generazioni.

L’evento rappresenta un’importante occasione per riflettere sull'impatto del Made in Italy nel mondo e sul ruolo cruciale delle personalità che ne promuovono l’eccellenza. Un momento di celebrazione e condivisione, per riaffermare insieme il valore e la bellezza del nostro patrimonio culturale e imprenditoriale.