Come eliminare l'odore di fritto in casa: trucchi e rimedi naturali

Il fritto convince sempre tutti, ma quante volte ci si rinuncia perché la casa prende un cattivo odore? Non appena si inizia a scaldare l'olio (anche se di ottima qualità) e si è pronti a tuffarci dentro l'alimento che si vuole dorare, indumenti e ambienti perdono il profumo di buono e aprire le finestre non basta. Certo, si può suggerire di utilizzare dei coperchi da porre sulle pentole o di arieggiare quanto più possibile la cucina. Se questo non basta, però, esistono dei metodi naturali e semplicissimi che possono rivelarsi molto efficaci.

Limone o alloro o caffè e anice stellato nell'acqua bollente

La prima soluzione per combattere il cattivo odore della frittura può essere affettare un limone e metterlo in un pentolino di acqua bollente insieme a un rametto di rosmarino. Lo stesso si può fare con un mucchio di foglie di alloro o con una miscela di caffè e anice stellato. Questi elementi, lasciati nell'acqua, possono emanare un odore in grado di sovrastare la puzza di fritto.

Uso della cappa aspirante

Può sembrare un consiglio scontato, ma a volte ci si dimentica degli strumenti a propria disposizione e invece è bene non sottovalutare quanto potrebbero aiutare a risolvere dei problemi in cucina. L'uso della cappa aspirante alla massima potenza può infatti catturare i vapori di cottura.

Acqua e aceto dopo aver fritto

Non appena il fuoco sotto alla pentola dell'olio bollente sarà spento, sarà bene far bollire una soluzione di acqua e aceto così che questa possa contribuire a togliere il cattivo odore.

Bicarbonato di sodio

Altra semplice soluzione può essere quella di lasciare una ciotola con bicarbonato di sodio nella stanza in cui si cucina per assorbire gli odori.

Fondi di caffè

I fondi di caffè secchi possono assorbire gli odori. Lasciare una ciotola con fondi di caffè in cucina potrebbe aiutare.

Candele profumate o incenso

Utilizzare candele profumate o incenso per mascherare l'odore di fritto può aiutare a coprire il cattivo odore di fritto

Ammorbidente

Portando a ebollizione un pentolino colmo d'acqua e 30ml di ammorbidente, la casa si riempirà di un gradevole odore di pulito