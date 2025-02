Fisco, Ezio Stellato: recuperati oltre 26 miliardi di euro nel 2024, necessaria una revisione delle politiche fiscali e delle sanzioni

Francesco Fredella 19 febbraio 2025 a

Un acceso dibattito su Rai News, all’interno della rubrica Specchio dei Tempi. Durante la trasmissione, il giornalista conduttore Maurizio Vicaretti ha moderato un confronto politico-economico tra l’onorevole Gianluca Cantalamessa (Lega) e l’onorevole Francesco De Cristofaro (Alleanza Verdi e Sinistra), con l’intervento dell’esperto di economia Ezio Stellato.

Nel suo intervento, Stellato ha evidenziato come l’uso ormai sistematico della “rottamazione” delle cartelle, che agisce principalmente sulle sanzioni del debito, dimostri la necessità di una revisione complessiva della pressione fiscale e delle politiche sanzionatorie. “Si parla molto di lotta all’evasione e di recupero fiscale, ma i dati diffusi dalla stessa Agenzia delle Entrate dimostrano che oltre 1 miliardo di euro è stato recuperato coattivamente per conto dei Comuni, segno che i debiti fiscali non riguardano solo gli evasori, ma un’ampia fascia della popolazione,” ha sottolineato Stellato.

Alla luce di queste evidenze, il dibattito si è focalizzato sulla necessità di un riequilibrio delle politiche fiscali, non solo attraverso una riduzione delle imposte, ma soprattutto con una gestione più equa ed efficace delle sanzioni. “È fondamentale riconsiderare il sistema sanzionatorio, che spesso pesa in maniera sproporzionata su cittadini e imprese in difficoltà,” ha aggiunto Stellato.

"I dati forniti dall’Agenzia delle Entrate confermano l’importanza di un approccio più organico e strutturato alla gestione del recupero fiscale, che vada oltre le misure straordinarie e punti a una maggiore equità nel trattamento dei contribuenti", dice Stellato.