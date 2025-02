Cover del telefono sporca o ingiallita: come pulirla, i metodi

Tutti i consigli per avere una cover splendente

18 febbraio 2025 a

a

a

Le cover del telefono possono essere sporche o ingiallite. C'è un metodo per pulirle? La risposta è sì. Le cover per smartphone sono infatti ormai un accessorio indispensabile: proteggono i dispositivi da urti, graffi e cadute accidentali. Tra le più popolari, quelle trasparenti permettono di salvaguardare il telefono senza nasconderne il design. Tuttavia, con il tempo tendono a ingiallirsi, compromettendo l’aspetto estetico. Ma perché accade e, soprattutto, come si può prevenire o rimediare a questo problema? Ecco alcuni suggerimenti pratici per mantenere la cover limpida più a lungo.

Perché le cover trasparenti ingialliscono?

Il principale responsabile di questo fenomeno è il materiale con cui sono realizzate: il poliuretano termoplastico. Questo materiale, pur essendo resistente agli impatti, è sensibile all’esposizione ai raggi UV e allo sporco quotidiano, che ne alterano progressivamente il colore. Per chi vuole ridurre al minimo questo inconveniente, esistono cover trattate con tecnologie anti-ingiallimento, che rallentano il processo di deterioramento.

Rimedi casalinghi per pulire una cover trasparente

Per chi preferisce non sostituire frequentemente la propria cover, ci sono diversi metodi efficaci e a costo zero per pulirla. Ecco alcune soluzioni facilmente realizzabili con prodotti di uso comune:

Bicarbonato di sodio

Un rimedio naturale molto efficace è il bicarbonato di sodio. Basta scioglierne una piccola quantità in acqua calda, applicare il composto sulla cover con una spugnetta o uno spazzolino da denti e lasciarlo agire per circa 20 minuti. Successivamente, è sufficiente risciacquare e asciugare con cura per vedere la cover tornare più brillante.

Dentifricio

Un’alternativa altrettanto semplice è il dentifricio. Molte formulazioni contengono sostanze sbiancanti che aiutano a eliminare le macchie giallastre. Basta applicarne una piccola quantità sulla superficie, strofinare delicatamente e risciacquare per ottenere un buon risultato.

Alcool etilico

Se la cover presenta macchie ostinate o accumuli di sporco, l’alcool etilico può essere un ottimo alleato. Basta versarne un po’ su un batuffolo di cotone e passarlo sulla superficie per rimuovere impurità e batteri. Attenzione, però: prima di utilizzarlo, è consigliabile testarlo su una piccola area per evitare danni al materiale.

Aceto e detersivo per piatti

Un’altra soluzione efficace è una miscela di acqua calda, aceto e detersivo per piatti. Immergere la cover in questa soluzione per circa un’ora e successivamente strofinarla con uno spazzolino aiuta a rimuovere lo sporco più ostinato e a ripristinare la trasparenza originale.

Candeggina: l’ultima risorsa

Per i casi più critici, si può ricorrere alla candeggina. Tuttavia, trattandosi di un prodotto molto aggressivo, è importante diluirlo in acqua e limitare il tempo di esposizione della cover. Inoltre, è fondamentale maneggiare la soluzione con guanti protettivi per evitare irritazioni alla pelle.

Mantenere una cover trasparente in perfetto stato e non ingiallita o sporca non è quindi impossibile.