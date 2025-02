Sport, in Consiglio regionale la premiazione di AS Roma femminile calcio e ASD Roma 1927 Futsal

12 febbraio 2025 a

Roma, 12 febbraio 2025 - Oggi, presso la Sala Mechelli del Consiglio regionale del Lazio alla Pisana, si è svolta la cerimonia di premiazione della AS Roma femminile calcio ( vincitrice della supercoppa italiana) e della ASD Roma 1927 Futsal - Under 19 maschile (squadra di calcio a 5, vincitrice di Campionato, Coppa Italia e Supercoppa). Presenti all'iniziativa, il Presidente del Consiglio regionale del Lazio, Antonello Aurigemma, l'assessore regionale allo Sport, Elena Palazzo e numerosi consiglieri regionali. Hanno partecipato anche il Presidente del Coni Lazio, Riccardo Viola; il Direttore Sportivo della AS Roma Calcio Femminile, Gianmarco Migliorati; per la ASD Roma 1927 Futsal, il presidente Andrea Verde e il Direttore Generale Alessandro Angelucci.

“Quella odierna – dichiara il Presidente del Consiglio regionale del Lazio, Antonello Aurigemma - è una bellissima iniziativa. Ci tenevamo a celebrare le vittorie di due squadre della nostra regione, della città di Roma: la AS Roma femminile di calcio, che ha vinto la supercoppa e l’under 19 della Roma 1927 di calcio a 5, che addirittura ha compiuto il “triplete” ( campionato, coppa italia e supercoppa). Colgo l’occasione per complimentarmi, a nome dell’intero consiglio regionale, con i giocatori, le giocatrici, e ringrazio la società, lo staff, e tutti coloro che hanno contribuito a questi straordinari successi. Oltre al risultato sportivo, noi siamo onorati di questo incontro, poiché come istituzioni, riteniamo che lo sport sia un mezzo per certi versi unico per trasmettere, diffondere e promuovere valori unici, soprattutto per i nostri giovani, che hanno bisogno di riferimenti e di esempi positivi. Parliamo di valori come l’impegno, il sacrificio e il sudore, che sono indispensabili per raggiungere i risultati, e questo vale nello sport ma anche e soprattutto nella vita. Senza dimenticare la cultura del rispetto, dell’avversario e delle regole. Questi sono aspetti sui quali noi vogliamo mantenere alta l’attenzione: proprio con l’As Roma, abbiamo firmato recentemente un protocollo per la lotta al bullismo (insieme alla SS Lazio e alla Virtus Roma di basket), proprio perché è fondamentale coniugare lo sport e il sociale”