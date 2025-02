È Smush materials a vincere la Call for ideas 2024 di GoBeyond, piattaforma di innovazione responsabile di Sisal

03 febbraio 2025 a

È stata la Smush materials, una startup che affronta l’inquinamento da plastica monouso trasformando i sottoprodotti agricoli in biomateriali per imballaggi, a vincere la Call for ideas 2024 di GoBeyond, la piattaforma di innovazione responsabile di Sisal. La startup si è aggiudicata un grant equity free dal valore di 50 mila euro. Con 460 startup candidate e una significativa presenza di realtà a leadership femminile - salita al 42%, in controtendenza rispetto al dato Italia del 13% - la Call for ideas di GoBeyond, arrivata all’ottava edizione, si conferma un punto di riferimento per l’ecosistema italiano dell’innovazione. Oltre alla vincitrice, le startup finaliste Northern Light Composites, Promama, Sunspeker, BrailleFly e Develop‐Players si sono aggiudicate percorsi di advisory messi a disposizione dai partner di GoBeyond, che con le loro competenze manageriali e il loro know‐how agevoleranno il networking, il setting e lo sviluppo dei rispettivi progetti.

Nello specifico, Northern Light Composites (NLComp), che affronta il problema del fine vita della vetroresina, trasformandola in un materiale circolare e riducendo significativamente l’impatto ambientale, si è aggiudicata anche la Sisal Retail Challenge, con un grant equity free da 10 mila euro, destinato alla startup già costituita che presentava un’offerta nell’ambito del Retail Sostenibile con un prodotto pronto o sul mercato. NLComp si propone di trasformare l’industria nautica e il settore eolico sviluppando rComposite, un materiale composito completamente riciclabile: una soluzione che affronta il problema dell’impatto ambientale del fine vita dei prodotti in vetroresina, usati comunemente in questi settori ma difficili da riciclare.

La già citata Promama è stata invece apprezzata per la sua capacità di affrontare una delle sfide cruciali del panorama lavorativo italiano, dove il 20% delle donne abbandona il lavoro dopo la maternità e dove il tasso di occupazione per le madri con figli piccoli è il più basso d’Europa. Attraverso una piattaforma digitale, la startup, che si è aggiudicata un percorso di advisory, connette genitori talentuosi alle aziende, offrendo opportunità lavorative trasparenti in organizzazioni impegnate in politiche inclusive e risorse gratuite per l’empowerment professionale. La startup Sunspeker si è aggiudicata un percorso di advisory nell’ambito di GoBeyond per aver puntato sulla sfida di rendere i pannelli solari esteticamente compatibili con la tutela del patrimonio artistico e paesaggistico. Con la sua pellicola brevettata See Beyond Static Cover la startup trasforma i pannelli solari in superfici personalizzabili, mantenendo intatta la loro capacità di produzione di energia pulita. Questa soluzione innovativa è compatibile con tutti i modelli di pannelli, si applica facilmente e può essere rimossa e riciclata senza problemi.

Di promozione sociale si è poi occupata BrailleFly, startup che punta a migliorare l’autonomia e la sicurezza delle persone non vedenti e ipovedenti attraverso occhiali intelligenti con funzionalità avanzate offline e online. Le caratteristiche offline, come il rilevamento degli ostacoli, il riconoscimento facciale e la navigazione tramite waypoint, garantiscono la sicurezza anche senza connessione a Internet, mentre le funzionalità online includono descrizioni in tempo reale della scena e navigazione avanzata, potenziate dall’intelligenza artificiale. Infine Develop‐Players , anch’essa destinataria di un percorso di advisory, ha ideato piattaforma online per il supporto psicologico attraverso videogiochi progettati per la valutazione e la riabilitazione neuropsicologica. Questi videogiochi, scientificamente validati e personalizzati grazie al machine learning, connettono genitori e clinici, rendendo la valutazione meno traumatica per i bambini. Per il secondo anno consecutivo è stato poi riconosciuto un premio alle startup in fase di ideazione , ovvero alle realtà imprenditoriali non ancora costituite e senza un prodotto o servizio validato, assegnato in collaborazione con Startup Geeks, incubatore online per lo sviluppo di progetti imprenditoriali. Le tre startup che si sono aggiudicate l’accesso gratuito allo Startup Builder, il percorso di incubazione online di Startup Geeks, sono state Myconic, Elevair e DORA skincare.

A pochi mesi dalla sua tragica scomparsa, inoltre, è stata assegnata una menzione speciale per ricordare Emilio Petrone che, durante il suo mandato come Amministratore Delegato di Sisal, ha fortemente voluto la nascita di GoBeyond. Il premio è stato conferito a Develop-Players, una startup capace di integrare i valori di innovazione e impatto, elementi che hanno sempre caratterizzato l’impegno e la visione imprenditoriale di Petrone nel sostenere iniziative imprenditoriali e sociali.

La cerimonia di premiazione si è svolta nella cornice di Fondazione Catella a Milano, fondazione attiva dal 2005 con la mission di diffondere la cultura della sostenibilità nello sviluppo del territorio, e ha visto la partecipazione di Simona Maschi, co-fondatrice e direttrice del Copenaghen Institute of Interaction Design; Annamaria Tartaglia, Founder e CEO TheBrandSitter e Presidente della giuria di GoBeyond; Massimo Carnelos, Responsabile Ufficio Innovazione Tecnologica e Startup presso il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale; Prof. Paolo Landoni del Social Innovation Monitor del Politecnico di Torino.