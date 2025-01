Il quadro italiano più bello del 2024 è di Giovanni Frangi. L'ispirazione da Proust

29 gennaio 2025 a

Il quadro più bello del 2024 è “Du côté de chez Swan” di Giovanni Frangi: lo ha decretato la giuria del Premio Eccellenti Pittori – Brazzale, l'appuntamento artistico giunto ormai alla undicesima edizione. L'opera di Giovanni Frangi (nato a Milano nel 1959) è stata scelta all'interno di una rosa di dieci quadri tutti dipinti negli ultimi dodici mesi, pubblicati sul sito Eccellenti Pittori e infine selezionati come i più rappresentativi della più recente produzione pittorica italiana.

“L'undicesima edizione del Premio Eccellenti Pittori – Brazzale premia un maestro che è un raro esempio di lunga creatività inesausta. Giovanni Frangi ha esordito nei primi anni Ottanta, eppure le sue mostre sono sempre incredibilmente nuove, contemporanee e internazionali. Pittore oscillante fra astrazione e figurazione, stavolta è nettamente figurativo pur mantenendo le sue peculiarità stilistiche: velocità, sintesi, freschezza. Il quadro premiato riguarda sia la memoria (il gioco di parole del titolo chiaramente cita Proust) sia il movimento, caro invece ai futuristi, ma può essere goduto senza particolari interpretazioni come pura poesia, pura bellezza. Come fosse l'opera di un nuovo Monet o di uno Schifano redivivo” spiega l'ideatore del premio Camillo Langone.

La giuria dell'undicesima edizione del Premio Eccellenti Pittori-Brazzale è composta, oltre che dai fondatori Camillo Langone e Roberto Brazzale, da illustri esponenti dell'industria e dell'impresa d’eccellenza, attivi nei più diversi settori: Luciano Barbetta (Barbetta Industria Abbigliamento), Giovanni Baroni (X3 Energy), Marco Bartolomei (8a+ Investimenti), Corrado Beldì (Laterlite), Mario Carraro (Carraro), Roberta Casagrande (Casagrande), Angelo Inglese (G. Inglese Sartoria), Barbora Kralikova, Paolo Maggioli (Gruppo Maggioli), Silvano Merlatti (Fila Sport Australia), Savino Muraglia (Frantoio Muraglia), Leonardo Spadoni (Molino Spadoni), Fabio Spinosa Pingue (Pingue Group), Andrea Tovo (Mut Meccanica Tovo).

Il Premio Eccellenti Pittori–Brazzale oltre al riconoscimento dedicato al miglior quadro dell'anno organizza periodicamente, presso il Museo Le Carceri di Asiago, mostre fisiche aventi l'obiettivo di presentare al pubblico la nuova pittura italiana. L'ultima si è svolta nell'estate 2024 con il titolo “Gran Turismo”.

Fra i premi italiani d'arte, Eccellenti Pittori-Brazzale è il primo dedicato esclusivamente alla pittura. Inoltre è il solo la cui giuria non sia formata da addetti ai lavori, bensì da illustri amanti del bello. La libertà di una giuria al contempo qualificata e disinteressata, l'assenza di discriminazioni riguardanti età, stile, curriculum, la non richiesta di quote di iscrizione o di disponibilità delle opere rendono possibile offrire il panorama più completo della migliore produzione pittorica odierna. Ideato da Camillo Langone, curatore del sito e del progetto Eccellenti Pittori, con il sostegno del Gruppo caseario Brazzale, storica azienda casearia fondata nel 1784, con forte sensibilità green e una grande passione per l’arte e il bello, Eccellenti Pittori - Brazzale è “il diario della pittura italiana vivente”.