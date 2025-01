Sanità privata, Giuliano (UGL): "Positivo incontro al Ministero della Salute su rinnovo del CCNL"

"Ora accelerare per apertura delle trattative"

28 gennaio 2025 a

a

a

La UGL Salute, con una delegazione composta dal segretario nazionale Gianluca Giuliano e dal dirigente nazionale Valerio Franceschini, ha partecipato all’incontro presso il Ministero della Salute sul tema del rinnovo dei Ccnl del settore privato accreditato sanitario e sociosanitario, alla presenza del Ministro Orazio Schillaci, del capo di gabinetto Marco Mattei, del Presidente del Comitato di settore Regioni-Sanità Marco Alparone e delle associazioni datoriali di categoria Aiop, Aris e Anaste.

“Apprezziamo lo sforzo propositivo compiuto dal Ministero della Salute - dichiara Giuliano - che di fatto dà un segnale forte di attenzione sui lavoratori del settore, con l'auspicio di accelerare l’apertura delle trattative con le parti datoriali per il rinnovo dei ccnl che da troppo tempo oltre 200.000 operatori attendono. I tanti giorni trascorsi hanno penalizzato enormemente i professionisti e il loro potere di acquisto. Il nostro impegno è rivolto a loro, perché nessuno debba sentirsi considerato come un lavoratore di serie B. Ora bisognerà discutere attentamente perché vengano loro restituiti dignità e diritti e per questo terremo alta l’attenzione pronti di nuovo a mobilitarci, se ce ne fosse bisogno, perché si arrivi ai giusti riconoscimenti economici e normativi al più presto” conclude il sindacalista.