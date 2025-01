Lucanint presenta in anteprima i suoi brani

16 gennaio 2025 a

Chitarrista e cantautore, per gli amici chitarrautore pop-rock Lucanint pone il suo progetto cantautorale su un terreno musicale dinamico. Il suo sound in continua evoluzione incorpora al pop una raffinata gamma di generi tra cui il rock e il funk. Lucanint affronta nelle sue canzoni il tema dell’evasione in un viaggio introspettivo allo scopo di abbattere i parallelismi a cui quotidianamente è esposta la sua generazione. Nel corso del suo percorso ha aperto a Dargen D’Amico (in qualità di vincitore del contest Spaghettiland) e ricevuto diversi riconoscimenti musicali in diversi contesti tra cui la Fiera Internazionale di Cremona, il museo Maxxi e il Festival del Cinema di Roma. Il 16 gennaio presenta in anteprima live - in via Antonio Coppi 12d, all'Asino che vola - alcuni brani prossimi al suo debutto discografico accompagnato da Bruno Marinucci (chitarre), Pierpaolo Ranieri (basso), Luciano Zanoni (tastiere) e Matteo Di Francesco (batteria).