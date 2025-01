Scudetto, Europa e retrocessione: i verdetti di Opta a metà campionato

14 gennaio 2025 a

a

a

Si è da poco conclusa la 20ª giornata di Serie A. Il girone d'andata (con il verdetto di campione d'inverno che resta momentaneamente congelato, in attesa che l'Inter recuperi la partita contro la Fiorentina e il Milan quella contro il Bologna) è ormai in archivio e la classifica inizia ad assumere una sua precisa fisionomia. Ma come sta andando il torneo rispetto alle previsioni? Il supercomputer Opta, società che elabora dati statistici sul calcio, a inizio stagione ha dato le sue percentuali, alcune delle quali vanno in controtendenza con la classifica attuale della Serie A. L'incertezza, dunque, regna sovrana anche tra i bookmakers che nel corso del campionato sono stati costretti a rivedere più volte le quotazioni sulle singole zone della classifica e a mettere a disposizione degli scommettitori appositi bonus scommesse per la Serie A , per provare ad indovinare quali squadre centreranno gli obiettivi e quali falliranno. E lo scenario, stando alle percentuali di Opta, non dovrebbe cambiare più di tanto da qui in avanti.

Scudetto

Per quanto riguarda la vittoria dello Scudetto, la previsione di Opta è che alla fine a riconfermarsi campione sarà l'Inter. Alla squadra allenata da Simone Inzaghi, a cui mancano da recuperare le partite con la Fiorentina (interrotta per il malore occorso a Edoardo Bove) viene attribuita una percentuale di finire il campionato al primo posto in classifica del 76.27%, ovvero la più alta tra tutte per ciò che concerne la prima posizione. Napoli e Atalanta, secondo le elaborazioni Opta, sono le uniche due squadre che potrebbero insidiare i milanesi per la conquista del titolo, ma le loro chance di arrivare al primo posto sono molto basse (13.16% Atalanta, 10.25% Napoli). Secondo l’elaborazione del computer la squadra di Gian Piero Gasperini dovrebbe concludere il campionato al secondo posto, mentre quella guidata da Antonio Conte, stando a quanto previsto dall’algoritmo, dovrebbe chiudere in terza posizione.

Zona Europa

Se invece ci concentriamo sull’obiettivo della qualificazione alle coppe europee della prossima stagione, le percentuali elaborate da Opta hanno stabilito che a darsi battaglia saranno ovviamente Inter, Napoli e Atalanta, le tre squadre che dovrebbero terminare il campionato nelle prime tre posizioni, tuttavia, a far parte della bagarre per ottenere un posto nelle competizioni Uefa ci saranno anche altre squadre come Juventus, Lazio, Milan, Fiorentina, Bologna e Roma. Ora andiamo a vedere per quali competizioni le squadre appena citate si giocheranno la qualificazione.

Champions League

Considerando che i primi tre posti in Champions League dovrebbero essere assegnati come detto a Inter, Atalanta e Napoli, la lotta per aggiudicarsi la quarta posizione, vale a dire l’ultimo posto certo per partecipare alla massima competizione europea per club (il quinto slot, infatti, non è garantito ma dipenderà dal ranking dove al momento il Portogallo precede l’Italia), secondo le previsioni Opta, dovrebbe coinvolgere la Juventus e la Lazio. Al momento al quarto posto c’è la squadra guidata da Marco Baroni, che tuttavia ha il 30% di possibilità di finire in questa posizione, una percentuale più bassa rispetto a quella della Juventus (34.5%) anche se finora la squadra di Thiago Motta non ha pienamente convinto, pareggiando troppe partite.

Europa League

Se i bianconeri o i biancocelesti non dovessero raggiungere il quarto posto, terminando in quinta posizione, si qualificherebbero per l’Europa League (Lazio con il 28.1% di probabilità, Juve col 26.6%). Per il quinto posto, ad ogni modo, sembrano in lizza, seppur con minori possibilità, anche il Milan (17.9%) e la Fiorentina (13.4%).

Conference League

Al momento lo scenario più realistico per i rossoneri (24.2%) è quello del sesto posto, piazzamento che garantirebbe loro la qualificazione alla Conference League. Per lo stesso obiettivo è in lizza anche la Fiorentina (20.2%) per cui in caso di qualificazione, sarebbe la quarta partecipazione di fila alla competizione di cui è stata due volte finalista senza mai riuscire a vincere, ma il piazzamento finale più realistico per i gigliati a detta di Opta è il settimo posto (25.9%). Più difficile che a strappare la qualificazione alla Conference possa essere il Bologna, per cui il traguardo più verosimile sembra quello dell’ottavo posto (26.7%). E la Roma? Per la formazione giallorossa, che finora ha vissuto una delle stagioni più travagliate del suo recente passato dovendo fare i conti con l’esonero di Daniele De Rossi e quello Ivan Juric, e che ora è affidata alle cure di Claudio Ranieri, il traguardo più alla portata secondo le elaborazioni di Opta è quello della nona posizione in classifica (32.6%), piazzamento che se dovesse essere confermato dai risultati in campionato significherebbe l’esclusione dalle coppe europee del prossimo anno.

Zona Retrocessione