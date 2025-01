Autogrill lancia i Recruiting Day: 150 nuovi posti all'aeroporto di Roma Fiumicino

14 gennaio 2025 a

a

a

Autogrill, leader nella ristorazione per chi viaggia e parte di Avolta, lancia i Recruiting Day, giornate dedicate alla presentazione delle nuove opportunità professionali createsi all’interno delle Food Court dell’aeroporto di Roma Fiumicino, in ben 25 punti vendita. In particolare, Autogrill offre 150 nuovi posti di lavoro nello scalo romano, con l’obiettivo di offrire sbocchi occupazionali e possibilità di crescita e sviluppo anche per il territorio e portare valore aggiunto all’interno del proprio organico grazie all’assunzione di nuovi talenti. L’iniziativa, realizzata in sinergia con il Comune di Roma, prevede giornate ad hoc nei municipi VIII, IX e X, limitrofi a Fiumicino, durante le quali gli interessati e i potenziali candidati saranno informati delle opportunità professionali nei punti vendita all’aeroporto di Roma Fiumicino.

Il progetto è stato annunciato oggi durante la conferenza stampa dedicata a Palazzo Valentini. “Negli ultimi anni abbiamo continuato a crescere e investire sul territorio nazionale e su tutti i canali di viaggio, compreso quello aeroportuale, soprattutto nello scalo di Roma Fiumicino”, commenta Massimiliano Santoro, CEO Italy F&B di Avolta. “Dinamismo e crescita sono driver che da sempre ci contraddistinguono come azienda e che ci permettono non solo di espandere i nostri servizi, ma di avere la possibilità di offrire sempre più opportunità di sviluppo professionale nei territori in cui operiamo".

“Siamo molto orgogliosi”, dichiara Mariano Angelucci, Presidente della Commissione Turismo e Grandi Eventi di Roma Capitale e Consigliere di Città metropolitana di Roma Capitale, “di aver portato avanti in questi mesi questa straordinaria iniziativa in collaborazione con Autogrill. Riteniamo che tutte le realtà importanti come questa siano una crescita per la città di Roma come delle sue infrastrutture strategiche per lo sviluppo del territorio metropolitano. Centocinquanta nuovi posti di lavoro sono una importante opportunità. Fiumicino”, continua Angelucci, “è il primo scalo aereo portuale di Europa per qualità, servizi, e innovazione".