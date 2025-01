Il futuro dei giovani diventa realtà con i fondi Next Generation dell'Ue

10 gennaio 2025 a

a

a

Lucia, Imma e Federico. Tre storie di local heroes con le loro esperienze personali di crescita divenute possibili grazie ai fondi NextGenerationEU. Le loro storie e l’impatto positivo che questi progetti hanno avuto sulle loro vite e sulle comunità locali. Il 14 gennaio 2025, Lucia, Imma e Federico saranno i protagonisti del lancio della campagna di comunicazione della Commissione europea, sul piano europeo NextGenerationEU in Italia “Il futuro diventa realtà”. La campagna, lanciata in diversi Paesi europei, è volta a sensibilizzare l’opinione pubblica sui vantaggi offerti dai progetti finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) attraverso il racconto delle storie di alcuni dei suoi protagonisti, i cosiddetti “local heroes”.

L’evento, moderato dal vicedirettore di Ansa Stefano Polli, vedrà la partecipazione dei rappresentanti degli uffici del Parlamento europeo in Italia e della Rappresentanza della Commissione europea in Italia. L’evento si svilupperà intorno ai ritratti di tre protagonisti: ed alle loro storie. Federico è un giovane proveniente dalla Sardegna che ha realizzato il sogno di trasferirsi e studiare all’Università di Bologna grazie a una borsa di studio finanziata dal PNRR. Un esempio concreto di come i fondi NGEU siano stati investiti anche per abbattere le barriere economiche e territoriali, favorendo l’accesso dei giovani all’istruzione e alla formazione. Imma, invece, è amministratrice delegata nel settore digitale in Campania, con il supporto dei fondi NGEU, ha sviluppato contenuti per le scuole e gli studenti attraverso l’utilizzo di nuove tecnologie. Tra i suoi obiettivi, il PNRR mira a favorire la partecipazione delle donne nel mercato del lavoro e a sostenere l’imprenditoria femminile. Infine Lucia: attrice di teatro, è agevolata nel suo percorso di autonomia grazie ad un’abitazione dedicata alle persone con disabilità, che è stata ristrutturata con fondi PNRR per meglio adattarsi alle sue esigenze.

Con questa campagna, l’Unione europea ribadisce il proprio impegno a costruire un futuro più resiliente, innovativo e inclusivo, sottolineando l’importanza del lavoro comune per affrontare le sfide attuali e future. Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell’Italia comprende un'ampia gamma di investimenti e di riforme. Il piano è sostenuto finanziariamente con 194,4 miliardi di euro, di cui 71,8 miliardi di sovvenzioni e 122,6 miliardi di prestiti. Maggiori informazioni sul PNRR dell'Italia sono disponibili in questa pagina, che presenta anche una mappa interattiva dei progetti finanziati dal dispositivo per la ripresa e la resilienza, come pure nel quadro di valutazione del PNRR italiano.