Salute mentale, potenziato il servizio gratuito SOSS della Fondazione di Liegro

23 dicembre 2024 a

Lo Sportello di Orientamento e Supporto Sociale (SOSS), messo a disposizione gratuitamente dalla Fondazione Don Luigi Di Liegro, verrà potenziato durante le festività natalizie, al fine di garantire ascolto, informazioni, sostegno e orientamento alle persone con disagio psichico e ai loro familiari. Durante il 2024 il servizio, grazie al lavoro di 15 operatori di sportello formati dalla Fondazione, ha orientato più di 500 persone, supportato circa 200 operatori e messo in contatto oltre 2.000 enti che si occupano di salute mentale in tutta Italia. La Fondazione Di Liegro da oltre 20 anni si occupa di salute mentale e contribuisce ad accompagnare le persone con disagio psichico, con grande attenzione alle difficoltà giovanili, verso un percorso di partecipazione attiva nella società e nel mondo del lavoro.

“Le festività natalizie, al contrario di come spesso vengono raccontate, rappresentano per le persone affette da una patologia di natura mentale un periodo particolarmente complicato a causa della mancanza di relazioni sociali. Per questo motivo abbiamo deciso di potenziare il sistema SOSS, proseguendo nell’obiettivo di continuare ad allargare la rete di collaborazione tra le diverse realtà operanti nel settore della salute mentale, per migliorare l’efficacia dei servizi offerti. È soddisfacente vedere che nell’ultimo anno 80 nuove realtà abbiano mostrato la volontà di entrare in rete con la nostra Fondazione”, spiega Luigina Di Liegro, segretaria generale della Fondazione.

Le richieste di aiuto al SOSS provengono da tutto il territorio nazionale e il servizio può essere contattato chiamando il numero 3517488351 o attraverso la mail [email protected]. L’operatività del SOSS è garantita anche grazie alla presenza di counselor, psicologi e volontari del servizio civile che vengono regolarmente formati. Dal 1999 ad oggi, infatti, la Fondazione Di Liegro ha accolto circa 2.500 volontari e sostenuto oltre 15.000 persone affette da disturbi psichici, a cui si aggiungono 3.000 adolescenti.

Tra i progetti di maggiore successo organizzati dalla Fondazione nell’ultimo anno vi sono i laboratori socio-riabilitativi (musica, teatro, fotografia, scrittura creativa, arte, informatica, narrazione creativa), che hanno visto la partecipazione di oltre 470 persone. Queste attività, svolte anche con il supporto di tirocinanti in psicologia e arte, si svolgono con cadenza settimanale presso la sede della Fondazione in via Ostiense a Roma e nei servizi territoriali dei Dipartimenti di Salute Mentale come i Servizi Psichiatrici di Diagnosi e Cura, i Centri Diurni e le Comunità Terapeutiche.

Oltre allo sportello SOSS e ai laboratori la Fondazione è impegnata nella promozione di incontri di prevenzione all’interno delle scuole, convegni e seminari sul tema della salute mentale e specifici corsi rivolti a volontari e familiari. La Fondazione Di Liegro è attiva ogni giorno nel rafforzamento dei servizi di orientamento e sensibilizzazione sulla salute mentale, anche grazie agli strumenti messi a disposizione del bando Comunità Solidali 2022 della Regione Lazio - Assessorato Politiche Sociali, Welfare, Beni Comuni e ASP.