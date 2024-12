iPhone ricondizionati: quali sono i vantaggi e i modelli top di gamma

16 dicembre 2024 a

a

a

L’iPhone è considerato una delle invenzioni di maggior successo della Apple e ha rappresentato una delle intuizioni più geniali di Steve Jobs. Introdotto sul mercato della telefonia mobile nel 2007, si trova attualmente disponibile secondo molteplici modelli interessanti. L’ultimo è l’iPhone 16 e viene realizzato oltre che nella versione base anche in quelle che seguono: iPhone 16 Plus, iPhone 16 PRO e iPhone Pro Maxi.

Non serve, pertanto, acquistare l’ultimo iPhone lanciato dall’azienda di Cupertino per assicurarsi un prodotto di eccellenza. Visto il costo importante, è possibile approfittare di una soluzione capace di coniugare qualità, performance e prezzo. Parliamo degli iPhone ricondizionati a proposito dei quali oggi vi raccontiamo qualcosa di più, analizzando i vantaggi e soffermandoci sui modelli top di gamma.

iPhone Ricondizionati: di cosa si tratta?

Vediamo prima di tutto cosa si intende per iPhone ricondizionati, detti altrimenti iPhone Rigenerati.

Si tratta di smartphone che sono già stati utilizzati da qualcuno e che vengono riportati a nuova vita da aziende specializzate. Ciò avviene attraverso appositi test approntati da tecnici qualificati - e con un know how di alto livello proprio per quanto riguarda il mondo Apple -, in grado di conseguire le opportune verifiche e modifiche.

Il risultato è un iPhone che presenta pressoché gli stessi standard di uno nuovo di pacca, solo a condizioni economiche decisamente più vantaggiose.

I vantaggi principali degli iPhone ricondizionati

Il beneficio di optare per un iPhone ricondizionato risiede, come abbiamo accennato poc’anzi, soprattutto nel fatto di ottenere un risparmio economico rilevante in termini di investimento. Questo è del resto un po’ il “tallone d’Achille dell’iPhone”, il motivo per cui più di una persona rinuncia ad acquistarlo.

Il tutto senza perdere di qualità, praticamente identica a quella dei modelli originali e, talvolta, persino superiore, dal momento che si ha a tutti gli effetti uno smartphone che è stato controllato in maniera accurata nel suo effettivo funzionamento.

Non solo. L’azienda che offre il servizio rilascia in genere una garanzia e permette di acquistare soltanto gli optional che servono. Se ad esempio si dispone già di un caricabatterie compatibile, sarà superfluo averne uno in più. Diversamente, sarà comunque possibile ottenerne uno a condizioni favorevoli.

Inoltre, è possibile consultare la scheda del singolo esemplare che può fare al proprio caso, venendo a conoscenza dei potenziali difetti che potrebbe presentare.

Non tutti gli iPhone rigenerati, infatti, presentano il medesimo livello qualitativo, motivo per cui è importante poter fare le proprie valutazioni e scegliere ciò che più risponde alle proprie necessità, senza avere spiacevoli sorprese quando il prodotto viene consegnato a casa.

Infine, ma non meno importante, gli iPhone ricondizionati si rivelano una soluzione sostenibile al 100%, in quanto vedono alla base pratiche di riuso e riciclo.

Quali sono i modelli top nel 2024

Se state valutando di farvi come auto-regalo di Natale un iPhone ricondizionato, oppure vi sembra una buona idea per qualcuno a cui tenete in modo particolare e sapete che potrebbe apprezzarlo, vi segnaliamo alcuni modelli che si rivelano una sicurezza.

Tra le versioni più interessanti troviamo l’iPhone 13, che ha saputo colmare le “criticità”, davvero minime pertanto, dell’iPhone 12: quest’ultimo è un’ottima scelta per quanti desiderano uno smartphone a marchio Apple performante ed economico. Cosa che vale anche per il modello precedente, ovvero l’iPhone 11.

Per chi, infine, vuole rimanere al passo con l’innovazione, il modello da preferire, insieme al 13, è l’iPhone 14.